La sensibilisation et l’éducation des atouts pour les employeurs du Nord, selon une étude

L'investissement dans l'intégration au marché du travail, dans la diversification des possibilités d'emploi et dans des infrastructures communautaires accueillantes pour les immigrants, les peuples autochtones et la population locale est une occasion pour les régions de mieux retenir leurs résidents.

Les communautés et les organisations peuvent s'efforcer de promouvoir la socialisation par le biais d'ateliers, d'événements et d'activités virtuels ou en personne afin de mettre en relation les nouveaux arrivants et ceux qui vivent déjà dans les communautés.