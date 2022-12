Un fleuve européen, havre pour la biodiversité

Le site, pourtant situé à quelques kilomètres d’une autoroute, dans une région très peuplée d’Europe, se veut un havre de paix pour les espèces animales et végétales.

Avant, le fleuve était presque mort, aujourd’hui, la nature est foisonnante , lance Rob Van Schijndel, de l’association environnementale néerlandaise Natuurmonumenten.

Rob Van Schijndel travaille pour l'organisme Natuurmonumenten, spécialisé dans la protection de la nature. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

L’idée de transformer les berges de la Meuse a émergé dans les années 1990, à une époque où des fermes et des sites industriels bordaient le cours d’eau.

En 1993 et 1995, d’importantes inondations ont ravagé certaines régions des Pays-Bas et de la Belgique, poussant certaines associations et des citoyens à militer en faveur de berges mieux dégagées, qui pourraient permettre au cours d’eau de sortir de son lit en évitant de gros dommages.

La Meuse marque la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Les gens ont dit qu’ils ne voulaient plus que ça se produise, mais avec les changements climatiques, nous savions que la situation n’allait pas s’améliorer. Cela nous a aidés à prendre des décisions , explique Rob Van Schijndel.

Le porte-parole de Natuurmonumenten souligne d’ailleurs que lors des grandes inondations de l’été 2021, qui ont fait d’importants dégâts en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, les impacts ont été minimes dans les régions entourant la zone naturelle protégée.

Plusieurs espèces d'oiseaux sont présentes sur les berges de la Meuse. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Quinze ans de protection de la biodiversité

Bien qu’évoquée dès les années 1990, la transformation des berges a réellement débuté en 2008. Depuis, les espaces retournés à leur état naturel ont doublé.

Katrien Schaerlaekens, de l'organisme belge de protection des parcs Regional Landscape Kempen and Maasland (RLKMP), explique que pendant ce temps, la biodiversité végétale à l’intérieur de ce parc a triplé.

Selon les constats dressés par son organisme et ses partenaires en Belgique et aux Pays-Bas, la faune a aussi profité de cette transformation des berges. En plus des chevaux sauvages, des vaches et des oiseaux, une population de castors s’est installée dans la région, passant de cinq à une centaine d’individus.

Katrien Schaarlakens, de l'organisme belge RLKMP, explique que la biodiversité végétale a triplé depuis que les berges de la Meuse sont protégées. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

« C’est un message d’espoir, je crois, parce que concernant la biodiversité, mondialement, il n’y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Mais ici, ça fonctionne. » — Une citation de Katrien Schaerlaekens de l'organisme RLKMP

Katrien Schaerlaekens reconnaît toutefois que l’opération entreprise il y a une quinzaine d’années fait face à certains défis. Par exemple, celui de combiner les objectifs de protection de la biodiversité et ceux liés à la protection des inondations.

Ainsi, elle explique qu’il faudrait peut-être plus de forêts naturelles le long de la Meuse, mais que leur densité pourrait empêcher au fleuve de sortir suffisamment de son lit en cas de crue.

Des chevaux sauvages près de la Meuse, aux Pays-Bas. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Un projet payé par le privé

Financer une telle transformation coûte cher.

Pour que le projet se concrétise, il a par exemple été nécessaire de racheter certains terrains agricoles qui bordaient le cours d’eau afin de rendre aux berges leur état naturel.

Rob Van Schijndel assure que la perte d’environ 7 millions d’euros (10,1 millions de dollars canadiens) annuels liée aux activités agricoles dans la région a été remplacée par des gains de 22 millions d’euros en retombées d’activités liées au tourisme.

Mais ces retombées ne sont pas suffisantes pour couvrir les coûts estimés à 700 millions d’euros (plus d’un milliard de dollars canadiens) de cette transformation de la Meuse.

Les autorités publiques n’ont eu à débourser qu'une portion des factures, la plus grande part ayant été assurée par des entreprises.

Vous vous trouvez en ce moment à l’endroit où se gagne l’argent qui paie pour le développement naturel du fleuve , nous dit Peet Adams, sur un site minier non loin de la Meuse où l’on exploite le gravier.

Le sol près de la Meuse est riche en gravier. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Porte-parole d’un consortium dont font partie des entreprises minières, il explique que c'est une partie des recettes tirées de l’exploitation de la ressource, très prisée dans l’industrie de la construction, qui a financé le projet de protection des berges de la Meuse. Les travaux d’excavation permettent par ailleurs de faire baisser le niveau des berges.

Il admet que ces activités industrielles, bruyantes et polluantes, ont d'abord été critiquées par une partie de la population, mais le consortium s’est engagé à mettre fin à l’exploitation du gravier en 2026. Les sites miniers laisseront ensuite place à de nouveaux espaces naturels.

« Je vous dirais de revenir en 2027 et vous verrez que les installations industrielles auront disparu et qu’ici, il y aura de la nature. » — Une citation de Peet Adams, porte-parole du consortium

Cette décision n’est pas parfaite sur le plan environnemental, admet Peet Adams, qui ajoute qu’une fois les opérations minières terminées, les Pays-Bas devront importer du gravier de Scandinavie , avec les émissions de GES que ce transport implique.

S’il ne ferme pas la porte à l’exploitation future de gravier dans d’autres régions de la Meuse qui ne sont toujours pas protégées, il assure que les entreprises respecteront l’engagement pris auprès des associations pour ce qui concerne les sites en cours d’activité.

Quand l’extraction sera terminée, ça aura l’air de ceci , nous explique Rob Van Schijndel, sur les berges de la Meuse, à un endroit où les activités industrielles ont cessé il y a quelques années, et où des arbres, qui formeront éventuellement une forêt, commencent à pousser.

De petits arbres sont en train de pousser sur un ancien site d'extraction près de la Meuse. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Mais Rob Van Schijndel ne peut véritablement garantir la forme que prendra le paysage.