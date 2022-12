Les professeurs de l’Université Laurentienne réclament un nouveau plan d’enseignement

La majorité des membres du sénat ont appuyé mardi la proposition du professeur et membre du sénat Anthony Church.

Alors que l’Université se prépare à entamer la préparation de son prochain plan stratégique, qui comprendra les objectifs des prochaines années de l’établissement, M. Church veut que l’enseignement occupe une place importante dans ce processus.

De par mes discussions avec des collègues, nous semblons ne pas avoir de direction. Je pense que tout le monde essaie d’augmenter sa charge de travail, ce qui est apprécié, mais [...] il y a beaucoup de choses à mettre au clair sur le plan de l'enseignement , explique-t-il.

« Ce serait une bonne idée de déterminer ce que nous sommes en ce moment et ce que nous voulons devenir, surtout étant donné que l’enseignement est une partie importante de ce que nous faisons ici. » — Une citation de Anthony Church, professeur en administration des sports et membre du sénat de l’Université Laurentienne

Avant qu’un consultant externe ne vienne diriger la création d’un plan stratégique, il devrait être informé des intérêts collectifs et de la vision du sénat et de la communauté universitaire , croit M. Church.

Le vice-recteur associé aux affaires étudiantes, Serge Demers, appuie la proposition de M. Church, soulignant qu' elle arrivait à un moment opportun étant donné les circonstances actuelles de l’Université.

En avril 2021, l'Université Laurentienne a supprimé 69 programmes dont 28 en français. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

La rectrice intérimaire de l’Université Laurentienne, Tammy Eger, est également d’accord.

Il est important que ces discussions commencent à se tenir parce qu’elles vont certainement alimenter le plan stratégique , note-t-elle.

Tammy Eger est la rectrice intérimaire de l'Université Laurentienne jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. Photo : CBC/Angela Gemmill

Mme Eger ajoute que l’élaboration du plan stratégique ne commencera sans doute pas avant le printemps ou l’été prochain, car l’Université doit d’abord publier un appel d’offres pour retenir les services d’un consultant.

« Et vice-versa, je soupçonne que ce qui sortira du plan stratégique pourrait aussi mener vers des révisions du plan d’enseignement. Je pense qu’on doit s’y lancer en gardant en tête que c’est un document de travail jusqu’à ce que le plan stratégique soit terminé. » — Une citation de Tammy Eger, rectrice intérimaire de l’Université Laurentienne

Dans le plan stratégique, l’avantage est qu’il y aura des consultations communautaires très larges , ajoute Mme Eger.

Réévaluer les programmes supprimés

La professeure de psychologie Josée Turcotte, qui est aussi membre du sénat, soutient également le développement d’un plan d’enseignement et aimerait d’ailleurs voir le processus de consultation débuter très rapidement.

Il faut être proactif et ne pas attendre que des consultants externes soient embauchés avant de faire quelque chose , fait-elle savoir.

Elle aimerait toutefois que la conception d’un tel plan tienne compte de tous les programmes qu’on a perdus .

Josée Turcotte est professeure de psychologie à l'Université Laurentienne depuis plus de 17 ans. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La professeure rappelle que dans son récent rapport  (Nouvelle fenêtre) sur la crise financière de l’Université Laurentienne, la vérificatrice générale de l’Ontario Bonnie Lysyk a conclu que la suppression de programmes en avril 2021 n’était pas stratégique, bien informée, ni transparente .

Mme Lysyk a donné entre autres l’exemple du programme de sage-femme — le seul qui était offert en français en dehors du Québec — qui a été supprimé alors qu’il était pourtant en bonne santé financière.

« Il faudrait regarder ça [les programmes perdus] et j’apprécierais ça. Je n’ai pas d’indication que cela est en train de se passer maintenant. Maintenant qu’on a cette information [le rapport de la vérificatrice générale], que doit-on faire? Que peut-on améliorer? » — Une citation de Josée Turcotte, professeure de psychologie et membre du sénat de l’Université Laurentienne

Les programmes qui ont été supprimés, les programmes qui restent et qui survivent à peine, on doit regarder tout ça et déterminer les besoins. Et seulement après, on peut penser à l’avenir, comment on peut avancer , a déclaré Mme Turcotte.

Dans son rapport sur la crise financière de l'Université Laurentienne, la vérificatrice générale de l'Ontario Bonnie Lysyk a conclu que l'établissement s'était mis à l'abri de ses créanciers de manière «stratégique». Photo : Radio-Canada / Camille Gris-Roy

La professeure d’anglais Philippa Spoel est du même avis.

« On ne peut pas regarder vers l’avant sans d’abord se tourner vers l’arrière et on doit absolument évaluer ce qu’on a perdu et ce qu’il est important de récupérer. Reconstruisons mais en pensant aux bases qu’on avait auparavant. » — Une citation de Philippa Spoel, professeure et membre du sénat de l’Université Laurentienne

Comment consulter?

La proposition initiale d’Anthony Church était de mener une consultation auprès de tous les programmes et unités d’enseignement .

S’il soutient l’idée d’une consultation, le professeur Markus Timusk a toutefois émis des craintes quant à l’ énorme tâche qui serait ainsi confiée à un petit sous-comité qui, par ailleurs, n’inclut pas une représentation de tous les groupes présents à l’université .

Nous savons tous ce à quoi le théâtre de la consultation peut ressembler, et je ne veux pas m’engager dans cela.

Il a donc proposé un amendement, qui a été adopté, selon lequel le processus de consultation élaboré par le sous-comité de la planification académique devra d’abord être approuvé par une majorité des membres du sénat.

Les professeurs de l'Université Laurentienne veulent qu'un nouveau plan d'enseignement soit mis en place. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Le professeur Parveen Nangia a rappelé que certains programmes n’ont plus aucun professeur à temps plein et a demandé comment leurs représentants pourraient être entendus.

Le vice-recteur aux affaires étudiantes Serge Demers a répondu qu’à son avis, le sous-comité s’assurerait de mener des consultations aussi larges que possible .

Une université complète et non une université professionnelle

La professeure Josée Turcotte veut que le plan d’enseignement ne retienne pas uniquement les éléments qui ressortiront le plus des consultations.

Ce serait un grand problème, parce que le programme de physique a été supprimé, celui de maths a été supprimé, celui de français a été supprimé. S’il n’y a qu’un professeur qui reste, combien de fois devrait-on entendre qu’il faut ramener la physique pour être convaincu qu’on doit rouvrir le programme? , demande-t-elle.

« J’espère que les gens sont conscients qu’il y a des programmes qui sont essentiels pour une université. J’espère que plusieurs professeurs vont le dire et demander qu’on ait une université complète et non une université professionnelle. » — Une citation de Josée Turcotte, professeure et membre du sénat de l’Université Laurentienne

Après 22 mois tumultueux, l'Université Laurentienne a conclu sa restructuration sous supervision judiciaire le 28 novembre.