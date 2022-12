Le CRTC a outrepassé ses pouvoirs à l’égard de Radio-Canada, dit le procureur général

La Loi sur la radiodiffusion ne permettait pas au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de rendre la décision qu’il a rendue en juin dernier et dans laquelle il blâmait Radio-Canada pour l’utilisation du « mot en n » sur ses ondes, estime le procureur général du Canada.

Compte tenu de ce qui précède, l’intimé demande à la Cour d’accueillir l’appel de la Société Radio-Canada [SRC] et d’annuler la décision du CRTC , peut-on lire dans le dossier de requête du procureur général.

La décision en question remonte au 29 juin dernier. Le CRTC avait alors blâmé la SRC pour l’utilisation répétée du « mot en n » durant une émission radiophonique et a exigé que le diffuseur public offre des excuses écrites publiques, ainsi qu’un plan pour éviter que pareille situation ne se reproduise.

Radio-Canada s'était alors excusé pour l'utilisation du « mot en n », mais avait fait appel de la décision du CRTC , jugeant que celui-ci n'avait ni l’autorité ni la juridiction pour rendre cette décision et a ignoré la liberté de la presse que garantissent la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur la radiodiffusion .

Rappel des faits

L'affaire remonte au mois d’août 2020. Durant un segment de l’émission Le 15-18, animée par Annie Desrochers sur ICI Première dans le Grand Montréal, le chroniqueur Simon Jodoin a utilisé à quatre reprises le mot en n notamment pour nommer un livre de Pierre Vallières et discuter du renvoi d’une professeure de l’Université Concordia qui avait cité l’ouvrage en classe.

Irrité par l’emploi du mot en n, un auditeur a d’abord porté plainte au Conseil et à l’ombudsman des services français de la SRC . Le plaignant, puis à l’ombudsman des services français de Radio-Canada. Celui-ci avait conclu que la SRC n’avait pas contrevenu aux normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada dans le cadre de cette chronique.