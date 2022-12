Rouge : Rencontres improbables est le fruit d’une collaboration de trois musées estriens

Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke présente, jusqu’au 23 janvier 2023, son exposition du temps des Fêtes : Rouge – Rencontres improbables. Cette exposition familiale met en vedette des objets des collections de trois institutions muséales estriennes, soit le Musée de la nature et des sciences, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et le Musée Beaulne de Coaticook.

On dit l'union fait la force, et dans ce cas-ci, avec Rouge : Rencontres improbables, on l'a bien démontré , lance d'emblée, la directrice générale et conservatrice du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, Michelle Bélanger.

En tout, 23 objets, présentés dans cinq zones différentes, ont un point en commun : ils arborent le rouge. Le public pourra voir notamment un petit camion de pompier rouge flamboyant, une œuvre de l'artiste Frederick Simpson Coburn ou un pic à tête rouge. Ce sont des objets qui se parlent entre eux, qui se racontent au grand public, avec de petites anecdotes , précise Mme Bélanger.

« C'est enrichissant, d'une part, et d'autre part, ça permet au grand public de découvrir pas qu'une seule institution à la fois, et de découvrir la richesse du patrimoine dans la région de l'Estrie. » — Une citation de Michelle Bélanger, directrice générale et conservatrice du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

En 2019, le ministère de la Culture et des Communications a lancé un appel de projet pour le soutien à la concertation et à l'innovation, où les musées d'une même région étaient invités à collaborer ensemble pour produire une seule exposition. Une formule gagnante, selon Michelle Bélanger.

Programmation 2023

Dès janvier 2023, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke présentera Ours du Canada, une exposition réalisée par le Musée du Fjord, en partenariat avec le Zoo sauvage de Saint-Félicien et le Musée amérindien de Mashteuiatsh.

Et l'été prochain, en primeur, nous allons présenter, Place au cirque, une exposition réalisée et présentée au Musée Pointe-à-Callières de Montréal, mais dans une plus petite version, par contre, à Sherbrooke. C'est l'histoire du cirque au Québec, donc encore une fois, une exposition grand public , ajoute Michelle Bélanger.