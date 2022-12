La nouvelle dirigeante de la STQ promet de la prévisibilité aux clients du F.-A.-Gauthier

De la stabilité et de la prévisibilité : la nouvelle présidente-directrice générale (PDG) par intérim de la Société des traversiers du Québec (STQ), Greta Bédard, a fait part de ses engagements aux clients des traversées entre Matane et la Côte-Nord quelques jours après son entrée en poste.

Une traverse difficile

Celle qui a déjà dirigé la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout avoue qu'elle n'est pas restée indifférente aux déboires du F.-A.-Gauthier dans les dernières années.

Je ne vous cacherai pas que l’équipe était déçue. Je pense que c’est derrière nous maintenant. Évidemment, ça a été difficile pour les gens qui avaient travaillé sur le projet et pour la clientèle évidemment, parce que c’est pour eux qu’on fait ça , raconte-t-elle.

La nouvelle présidente-directrice générale (PDG) par intérim de la Société des traversiers du Québec (STQ), Greta Bédard, travaillait déjà au sein de la STQ en tant que vice-présidente aux immobilisations. Photo : Gracieuseté de la Société des traversiers du Québec

Elle considère que les problèmes majeurs du F.-A.-Gauthier sont maintenant réglés.

Je ne suis pas en train de vous dire qu’il n’y aura plus de problème. [Mais] la phase d’optimisation du F.-A.-Gauthier est derrière nous maintenant. On a mis en place des mécanismes et on a des fournisseurs. Nos équipages sont beaucoup plus familiers avec la technologie , explique la PDG par intérim à la barre de la STQ .

Les priorités de Greta Bédard, la nouvelle dirigeante de la STQ ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! Les priorités de Greta Bédard, la nouvelle dirigeante de la STQ. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

De grands projets à venir

Greta Bédard a de grandes ambitions pour les prochains mois, période durant laquelle elle va occuper le poste par intérim.

On a de grands projets qui sont déjà planifiés. On se doit de renouveler notre flotte. On avait quelques années d’arriérées au niveau du maintien de nos actifs, de nos embarcadères et de nos quais. On a aussi trois navires qui sont dans notre carnet de commandes, trois nouveaux navires électriques , raconte-t-elle.

« La construction de navire, ça prend plusieurs années. Il faut aller de l’avant et mon mandat à moi, c’est de m’assurer que l’on continue et qu’on va de l’avant. » — Une citation de Greta Bédard, présidente-directrice générale par intérim de la Société des traversiers du Québec

Greta Bédard indique d’ailleurs qu'elle a posé sa candidature afin de devenir officiellement la nouvelle PDG de la STQ une fois le processus d'embauche complété.

Je suis l’une des candidates, je désire avoir le poste. Mais, le processus va suivre son cours comme il se doit, normalement , précise-t-elle.

Le processus d'embauche pourrait s'échelonner sur quelques mois. En poste depuis le 8 décembre, Greta Bédard travaillait déjà au sein de la STQ en tant que vice-présidente aux immobilisations.

L'ancien président-directeur général, Stéphane Lafaut, a annoncé en octobre qu'il quittait son poste après quatre ans à la tête de la société d'État.