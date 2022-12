Rose Naggar-Tremblay et Hugo Laporte au concert de Noël de l’oratoire Saint-Joseph

Les voix de la mezzo-soprano Rose Naggar-Tremblay et du baryton Hugo Laporte seront accompagnées de l’ensemble Clavecin en concert lors du traditionnel spectacle de Noël de l’oratoire Saint-Joseph de Montréal, qui aura lieu vendredi à 19 h 30.

Le concert sera donné dans la crypte et comportera des chants traditionnels de Noël d’ici et d’ailleurs ainsi que de vieux cantiques français.

Luc Beauséjour en assurera la direction avec l’ensemble vocal Cochléa en appui avec d’ habiles arrangements musicaux , selon un communiqué.

Rose Naggar-Tremblay et Hugo Laporte s’illustrent avec des carrières impressionnantes ici et à l’international. La première a fait ses débuts en Europe avec le rôle-titre de Carmen à l’Opéra de Sofia, en Bulgarie, a remporté de nombreux prix et était la Révélation Radio-Canada en musique classique en 2022-2023.

Hugo Laporte a également remporté de nombreux concours et fera ses débuts au Teatro alla Scala de Milan en mars 2023.

Les billets pour le concert de vendredi sont offerts en ligne  (Nouvelle fenêtre) .