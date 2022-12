38 médicaments de plus bientôt assurés à l’Île-du-Prince-Édouard

Les gouvernements du Canada et de la province ont annoncé cette mesure mardi. Ils ont souligné que deux de ces médicaments servent au traitement du cancer de l’ovaire. Il s’agit du Zejula (tosylate de niraparib) et du Lynparza (olaparib).

Le fédéral verse à la province 35 millions de dollars sur quatre ans pour ajouter des médicaments à sa liste de ceux qui sont assurés et réduire les coûts pour les personnes admissibles qui en ont besoin.

L’annonce réjouit le Dr Michael Garda, directeur général de la Régie de santé de l’Île-du-Prince-Édouard. Il estime que c’est une amélioration de l’accès aux soins de santé.

L’amélioration de l’accès aux médicaments d’ordonnance est essentielle pour répondre aux nombreux besoins des Prince-Édouardiennes et des Prince-Édouardiens et cette annonce garantit que les personnes qui utilisent ce soutien pourront recevoir ces médicaments au moment où ils en ont le plus besoin et à un coût approprié , affirme le Dr Garda, cité dans un communiqué.

L’annonce découle de l’initiative Canada-Île-du-Prince-Édouard pour l’amélioration de l’accès abordable aux médicaments d’ordonnance annoncée en août 2021.

L’Île-du-Prince-Édouard compte près d’une trentaine de programmes en matière de médicaments d’ordonnance  (Nouvelle fenêtre) et dont l’admissibilité est soumise à divers critères.