Gaspé protégera la biodiversité sur 30 % de son territoire

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui assiste à la COP15 à Montréal, l’a annoncé mardi.

Il explique qu’il a pris l’exemple de la Communauté métropolitaine de Montréal qui s’est engagée à protéger 30 % de son territoire même s’il est beaucoup plus densément peuplé que le Grand Gaspé.

On a vu que Montréal a quand même pris l'engagement d'emboîter le pas du gouvernement du Québec et de protéger 30 % du territoire , rappelle-t-il. Donc j'ai eu des discussions avec le cabinet du ministre Charette et j’ai réalisé que ce ne serait pas si compliqué d'atteindre l'objectif à Gaspé. Je suis convaincu qu'on va y arriver assez facilement.

Selon le maire, il faudra d’abord établir une cartographie du territoire. On a plusieurs mesures de protection déjà en place , mentionne-t-il. Par exemple, dans notre plan d'urbanisme, on a déjà des zones de conservation qui sont prévues, mais qui ne figurent peut-être pas dans les documents gouvernementaux. À la MRC, il existe aussi un plan de protection des milieux humides et hydriques.

Daniel Côté cite également le parc national Forillon, qui est déjà sous protection.

Juste en cumulant ce qui existe déjà, on ne doit pas être loin des 30 %. On a déjà une bonne longueur d’avance et je pense qu’on va pouvoir faire plus , estime-t-il.

« On fait le geste symbolique de donner l'exemple et de dire qu'on avance dans la même direction que le gouvernement. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Daniel Côté mentionne par ailleurs que des objectifs plus précis pourront être établis à la lumière de la planification territoriale que la Ville effectue actuellement.

De prime abord, c'est d'établir où on est capables de faire cette protection-là , dit-il. Quand on dit qu’on prend 30 %, ça veut dire qu'on prend à peu près 400 à 450 km² de territoire, c'est quand même majeur. C'est du territoire où les activités de type industriel sont probablement impossibles à réaliser, donc on ne sacrifie pas le développement au profit de la protection territoriale.

La Ville compte collaborer avec la communauté de Gespeg pour établir une cartographie d'ici un an.

Le maire précise par ailleurs qu’il n’est pas question d’intervenir sur des territoires privés. Par exemple, on ne veut pas empêcher les propriétaires de bûcher du bois ou de chasser sur leurs terres , assure-t-il.

En tant que président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté souhaiterait que toutes les municipalités emboîtent le pas, mais il se dit conscient du fait que ce sera difficile pour certaines d'entre elles.