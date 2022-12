Déclin du français : Justin Trudeau doit passer à l’action, dit François Legault

Pressé de questions mercredi, en conférence de presse à Québec, M. Legault a défini les priorités qui seront les siennes lors de sa rencontre avec Justin Trudeau : le déclin du français, les transferts fédéraux en santé et le chemin Roxham, situé au Québec et emprunté par une majorité de demandeurs d'asile pour entrer illégalement au pays.

D'abord, le déclin du français dans la province : pour le contrer, a rappelé M. Legault, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a adopté en mai dernier la loi 96, dans le but que les grandes entreprises à charte fédérale appliquent la loi 101. Cette loi vise à consolider le statut du français comme langue commune et officielle du Québec.

Sur 400 entreprises, plus de 370 ont accepté de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française , a déclaré François Legault. Il en reste 28, pour être exact, qui disent attendre la loi C-13 du fédéral avant de prendre position.

Le projet de loi C-13 vise à modifier la Loi sur les langues officielles et à édicter la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale. Il est actuellement examiné en comité à la Chambre des communes.

Le grand dessein de la loi 96, a rappelé François Legault, est de s'assurer qu'on travaille en français au Québec, à Montréal. Donc je vais demander à M. Trudeau d'envoyer un message clair .

« Je ne vois pas pourquoi une compagnie comme Air Canada n'aurait pas les mêmes exigences qu'une compagnie comme Bombardier parce qu'il y en a une qui est à charte fédérale. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Justin Trudeau dit publiquement et en privé qu'il est préoccupé par le déclin du français, a ajouté M. Legault. Il doit maintenant passer à l'action, parce que c'est important de le faire.

L'autre dossier vraiment urgent aux yeux du premier ministre du Québec est celui du chemin Roxham, par lequel plus de 36 000 personnes sont entrées illégalement au pays depuis le début de l'année. Une situation qui pose des défis de taille pour Québec : il y a le défi de francisation [de ces demandeurs d'asile] et le défi de leur donner des services , affirme François Legault.

Ottawa devrait prendre la responsabilité d'un nombre appréciable de ces personnes, disons 78 % , a dit M. Legault avec un sourire, ce qui est le poids du reste du Canada par rapport à celui du Québec dans l'ensemble du pays.

L'ensemble de la population du Québec n'a pas à prodiguer des services à ces demandeurs d'asile, plaide le premier ministre du Québec, et les autres provinces devraient faire leur juste part.

De plus, l'étude du dossier de ces demandeurs d'asile par le gouvernement canadien s'étire sur plus de deux ans, déplore-t-il; nous, on comprend pas pourquoi ça prend pas juste deux ou trois mois .

Les transferts du fédéral en santé

En ce qui a trait aux transferts fédéraux en matière de santé, il y a vraiment un problème de fond et je vais essayer de réexpliquer ça à M. Trudeau , a dit François Legault.

Vendredi dernier, les premiers ministres des provinces ont d'une seule voix réitéré leur demande pour une rencontre avec le premier ministre canadien pour en discuter.

Du côté d'Ottawa, le raisonnement est le suivant : toute augmentation éventuelle des sommes versées aux provinces en santé devra être accompagnée d'une participation de ces dernières à un système national de partage de données en santé.

On a besoin de démontrer des résultats concrets , avait insisté Justin Trudeau l'été dernier à l'intention des gouvernements provinciaux, leur rappelant que des Canadiens peinent à trouver un médecin de famille, et que d'autres attendent une chirurgie ou un rendez-vous en santé mentale.

Pour le Québec, toutefois, tout transfert fédéral doit être fait sans condition.

Mercredi, le premier ministre Legault a déclaré que les besoins en santé augmentaient de 5 à 6 % par année à cause des impacts du vieillissement de la population. Or les provinces assument 78 % des dépenses de santé alors qu'elles ne reçoivent à peu près que 60 % des revenus d'impôts et de taxes .

M. Legault souligne que même le Conference Board dit que le gouvernement fédéral se retrouvera d'ici quelques années avec un surplus, tandis que les provinces creuseront leur déficit .