Le 22 décembre 1922, la prestigieuse basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec est emportée par un violent incendie. La perte de ce joyau historique, à quelques jours de Noël, est ressentie à travers tout le Québec. La chasse au coupable et l’extraordinaire reconstruction qui s’ensuivent achèveront d’en faire l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire de la ville.

L’alerte avait été donnée peu après minuit. Était-ce grâce à un jeune inconnu qui passait par là? Ou à un journaliste du Soleil, dont les bureaux se trouvaient tout près, sur la côte de la Montagne? Ou encore, à quatre députés, revenus très tard du parlement?

Les versions varient selon les journaux. Mais tous s’accordent à dire qu’une épaisse fumée s’échappait déjà du toit de la basilique au moment où les pompiers s’étaient précipités sur les lieux.

On peut imaginer les cloches de la caserne de l’hôtel de ville, située juste en face, résonner à toute volée, et les cris des hommes, à travers le craquement des poutres et des vitraux, au bord de l’explosion.

En une heure à peine, l’incendie était devenu incontrôlable.

Le brasier, visible à des kilomètres, rougissait le ciel. Non seulement les pompiers n’ont jamais eu la moindre chance de sauver la basilique, mais ils ont eu fort à faire pour empêcher le presbytère, la sacristie, le séminaire et l’archevêché voisin d’être emportés à leur tour.

Au matin, le désastre était complet. Monseigneur Laflamme, curé de la paroisse, évaluait déjà les dégâts à près d’un million de dollars.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La basilique complètement dévastée après l'incendie Photo : Musée de la civilisation / Fonds du Séminaire de Québec / J.E.Livernois Ltée

Un deuil qui s’étend à toute la province

Le cortège des badauds, venus contempler dès l’aube les ruines encore fumantes de leur église, serre le cœur. Débarqués sur les lieux avant de se rendre au travail, ils semblent complètement anéantis sur les photos du temps.

De la superbe cathédrale, considérée comme la plus ancienne au nord du Mexique, et dont la construction avait commencé en 1647, il ne reste qu'une façade chambranlante, et quelques murs calcinés. La dernière fois qu’on l’avait vue dans cet état, c’était après les bombardements de la Conquête.

Les passants à l'entrée de la basilique encore fumante Photo : Gracieuseté Jean Noreau / Tous droits réservés

Dans cet univers empreint de foi et marqué par la religion, le deuil va bien au-delà de la simple perte patrimoniale, rappelle l’historien Jean-Marie Lebel.

« Aujourd’hui, on dirait qu’on vient de perdre un monument historique. Mais à l’époque ce n’est pas seulement un monument historique qu’ils ont perdu. C’est un temple de leur foi. Ils y allaient à la messe, ils y allaient pour prier. Ils sont atteints en tant que croyants. » — Une citation de Jean-Marie Lebel, historien

Tout n’a pas été perdu. Les pièces conservées au presbytère, de précieux registres – dont les plus anciens de Nouvelle-France – et des calices offerts par Louis XIV ont notamment été sauvés.

Les ruines, vues de la rue Buade, au milieu des badauds et des tuyaux encore déployés des pompiers Photo : BAnQ / Fonds Livernois / Cote P428,S3, SS1, D14, P14

Mais l’intérieur de l’église, avec ses statues, ses vitraux et ses peintures, attribuées à Van Dyck et Le Brun, est réduit en cendres, tout comme l’orgue de la basilique, considéré comme l’un des plus beaux de la province selon l'organiste de Notre-Dame-de-Paris, qui venait d’y donner un concert.

Le clocher sud de la basilique, effondré sur la rue Buade Photo : Musée de la civilisation / Fonds du Séminaire de Québec / J.E.Livernois Ltée

Les manchettes des journaux sont éloquentes. Le pays tout entier pleure aujourd’hui la ruine de la vieille basilique de Québec , écrit Le Droit. Le vieux temple historique n’est plus que ruines , lit-on dans Le Devoir. En une de tous les journaux du Québec, les restes ravagés de l’église qui faisait la fierté de Québec font peine à voir.

Quant au cardinal Bégin, qui a assisté au spectacle de l’incendie de la fenêtre du palais épiscopal, il parlera de ce drame comme de la plus grande épreuve de sa vie.

Une passante devant un cortège de badauds ceinturant la basilique en ruines Photo : Gracieuseté Jean Noreau / Tous droits réservés

La chasse aux coupables

La chasse aux coupables s’instaure dès les heures qui suivent, dans un pesant climat de suspicion. Car peu de gens arrivent à croire qu’il s’agit d’un accident.

Le drame touchant la basilique n’est effectivement que le dernier d’une longue série, alors que l’Église catholique semble touchée par une vague d’incendies sans précédent. La liste comprend la cathédrale Sainte-Anne de Beaupré, rasée par un incendie le 23 mars, l’église de Drummondville, l’Université de Montréal et le collège de Saint-Boniface. En quelques mois, les pertes s’élèvent déjà à près de 10 millions de dollars.

La cloche de la basilique Sainte-Anne de Beaupré tombée au sol, quelques jours après avoir été incendiée, en mars 1922 Photo : Musée de la Civilisation / Fonds du Séminaire de Québec / Tous droits réservés

Alors que les rumeurs vont bon train, certains avancent même que le coupable pourrait être… le Ku Klux Klan.

Selon les journaux, des lettres de menaces évoquant l'incendie de la basilique avaient circulé. L'une d'elle, reçue par la direction de l’Université Laval, était signée KKK. Le lien avec le Ku Klux Klan n’était pas difficile à faire, et ça s’était ébruité à Québec , explique Lebel.

« On était au courant de cette lettre, et ça rendait les choses encore plus mystérieuses. On se disait qu’on avait une si belle basilique-cathédrale… Que des gens aient pu venir d’ailleurs pour la brûler, ça rajoutait à la douleur. » — Une citation de Jean-Marie Lebel, historien

Un rassemblement du Ku Klux Klan à Washington en 1926. Photo : Archives nationales américaines

Après avoir presque disparu à la fin du 19e siècle, le Ku Klux Klan était en pleine renaissance aux États-Unis. Avec une différence cependant : si la question raciale demeurait un enjeu central pour ses membres, la religion s'y était ajoutée. Le clan se positionne contre les juifs, les catholiques, les communistes, les féministes et les syndicats. Tout ce qui met en péril l’image d’un certain ordre ancien, blanc et anglo-saxon , résume Harold Bérubé, spécialiste de l’histoire de la secte américaine.

La piste du Ku Klux Klan semblait d'autant plus solide que la Nouvelle-Angleterre, tout comme le Québec, faisait alors face à une mystérieuse vague d’incendies touchant ses églises. L'enquête, menée par le prévôt Lalumière, va donc le mener jusqu'aux États-Unis.

Intronisation d'un tout jeune membre lors d'une réunion du Ku Klux Klan, aux États-Unis, en 1920. Photo : Bibliothèque du Congrès américain

Mais l'enquête menée en parallèle par les policiers de la Nouvelle-Angleterre montrera que le KKK n’avait rien à voir dans les incendies survenus aux États-Unis, rendant peu probable son implication au Québec. Le voyage permettra aussi à Lalumière d'innocenter un couple d’Américains, que certains disaient avoir vu roder autour de la cathédrale.

Bien que personne n'y croit vraiment, c’est donc la thèse de l’accident qui prévaut, jusqu’à ce que survienne un revirement totalement inattendu… 5 ans plus tard.

L’incendiaire pilleur d’églises

En 1927, coup de théâtre!

Ray Marsden, un criminel détenu dans un pénitencier de l’Ohio, où il purge une peine de plusieurs années, avoue non seulement avoir mis le feu à la basilique-cathédrale Notre-Dame le soir du 22 décembre, mais aussi à la basilique Sainte-Anne de Beaupré, ainsi qu’à des milliers de temples américains!

Un entrefilet dans le journal «Le Soleil», montrant la photo du présumé pilleur d'église Ray Marsden en octobre 1927 Photo : BAnQ / Archives Le Soleil

« Selon ses dires, en quelques années, il aurait mis le feu à 7000 églises, le but étant de les piller en profitant de la confusion générale. Des milliers de larcins auraient été commis au Québec et aux États-Unis, les objets volés étant ensuite refilés à un receleur de Cincinnati. » — Une citation de « La tribune », 8 juillet 1927

Marsden avait été épinglé dans la ville de Carey, dont il a fait brûler l'église avant de demander une rançon contre une statue volée. Il maintenait avoir travaillé avec quatre complices, dont deux seront arrêtés par la suite.

Questionné à savoir pourquoi il s’en prenait exclusivement à des églises catholiques, il avait avancé que les temples catholiques avaient plus de joyaux et d’objets de valeur que les temples protestants.

Marsden n’a jamais pu, comme il le proposait, venir au Canada pour indiquer les endroits où il disait avoir caché une partie de son butin, dans le district de Lacolle. Selon ses dires, il y en avait pour plus de 865 000 $.

Mais l'Américain pilleur d'églises a-t-il vraiment incendié Notre-Dame? Malgré la vraisemblance de son témoignage, les policiers avaient bien remarqué que Marsden avait tendance à fanfaronner pour se rendre intéressant. On ne pourra jamais être sûr de sa culpabilité, du moins en ce qui concerne les crimes commis ici, les seules preuves contre lui reposant sur son propre témoignage.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La basilique-cathédrale en reconstruction, en 1924 Photo : BAnQ / Fonds de l'Action catholique / Cote P428-S3-SS1

Un joyau ressuscité de ses cendres

Au moment où Marsden passe aux aveux, on peut cependant imaginer que bien des gens ont la tête ailleurs. En cinq ans, la basilique-cathédrale a eu le temps d’être reconstruite et rouverte au public. Quant à Sainte-Anne de Beaupré, le travail de construction et d’embellissement va durer des décennies. Mais il est d’ailleurs intéressant de voir qu’on a adopté, pour les deux édifices, deux stratégies complètement différentes.

La reconstruction de la basilique, en septembre 1923 Photo : Musée de la Civilisation, Fonds du Séminaire de Québec, Fonds Arthur Maheux

Alors que les pères Rédemptoristes en profitent pour moderniser et agrandir Sainte-Anne, avec un style architectural renouvelé, Québec opte plutôt pour une reconstruction à l’identique, ce qui montre toute la valeur symbolique qu’avait cette église à leurs yeux, analyse Jean-Marie Lebel.

« Pour eux, c’était un lieu de mémoire, et ils veulent qu’elle soit préservée. Ils veulent la retrouver telle quelle. C’est ce qui fait que quand on va la rouvrir, en 1925, les gens vont rentrer dans l’église et la retrouver telle qu’elle était avant. » — Une citation de Jean-Marie Lebel

Le ciel du plafond fait partie des modifications apportées à la décoration intérieure de la basilique-cathédrale après l'incendie de 1920 Photo : Radio-Canada

Les nombreuses photos des statues et des détails intérieurs ont permis de recréer le somptueux décor d’autrefois. La reconstitution est d’autant plus fidèle qu’elle a été confiée aux deux architectes qui avaient travaillé à l’embellissement intérieur avant l’incendie. Avec une modification majeure cependant : le magnifique ciel azur, peint sur la voûte, un rappel éloquent de Versailles, ainsi que l’ajout de vitraux exceptionnels, alors que la basilique d’origine n’en comportait que quelques-uns.

Le toit en béton de la basilique-cathédrale de Québec est supporté par des poutres en acier. Photo : Radio-Canada

Notre-Dame de Québec sera cependant reconstruite avec des matériaux à l’épreuve du feu. L’Église a appris sa leçon. Les fondations et les planchers de la nouvelle basilique sont coulés dans le ciment. Le bois du toit a été remplacé par des poutrelles d’acier. Même le superbe baldaquin de bois qui trônait au-dessus de l’autel a été refait avec du plâtre et de l’acier, avant d’être recouvert de feuilles d'or. Un chef-d’oeuvre qui vaut à lui seul le détour, souligne l’historien David Mendel.

La baldaquin doré de Notre-Dame de Québec Photo : Radio-Canada

Encore aujourd’hui, c’est l’une des pièces qui impressionne le plus les touristes , affirme l’historien, qui n’en revient toujours pas de voir l’ampleur du savoir-faire dont les artisans de la ville ont fait preuve lors de cet impressionnant chantier, qui s’est étalé sur trois ans.

« C’était assez exceptionnel et ambitieux. Quand tu regardes l’expertise qui existait à Québec pour la reconstruction, c’est incroyable. La majorité de ces gens-là avaient leur entreprise soit dans la ville, soit dans le Vieux-Québec. L’expertise qui existait ici était tout à fait remarquable. » — Une citation de David Mendel, historien et président retraité des Visites Mendel

Si une grande partie des artisans provenaient de la Ville et des environs, la contribution française est également importante. On doit le splendide baldaquin sculpté au-dessus de l’autel à l’artiste parisien André Vermare, et l’architecte Maxime Roisin, qui avait aussi travaillé à la reconstruction de la basilique de Sainte-Anne de Beaupré, a prêté main-forte au québécois Raoul Chênevert lors du décès de Georges-Émile Tanguay, en 1923 , m’apprend Mendel.

Un détail du baldaquin de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec Photo : Radio-Canada

Pourquoi une basilique-cathédrale? En plus d’être une église paroissiale, Notre-Dame est aussi considérée comme une cathédrale parce qu’elle est l’église attitrée de l’évêque de Québec. Le titre de basilique lui a été conféré à l’occasion du 200e anniversaire du diocèse, en 1874, pour souligner son importance dans la vie de l’Église en Amérique du Nord. L’église de Sainte-Anne de Beaupré a eu droit au même honneur en tant que lieu de pélerinage majeur en Amérique, en 1886. Notre-Dame de Québec est aussi devenue, en 2014, la seule église d'Amérique à se voir dotée d'une Porte Sainte. Rouverte en 2016, elle le sera à nouveau en 2023, pour souligner le 350e anniversaire du Diocèse de Québec.

Un tableau représentant la Nativité, au-dessus de l'autel Photo : Radio-Canada

Quand l’histoire se rejoue

Quiconque visite Notre-Dame peut constater que peu de toiles sont encore visibles sur ses murs. Des œuvres européennes, issues de diverses collections, avaient pourtant remplacé les toiles de maîtres après l’incendie. Mais ironiquement, la basilique-cathédrale n’en avait pas encore fini avec les voleurs.

Le sacristain de la fabrique Notre-Dame, Gérard Poulin, indiquant la façon dont les voleurs ont découpé l'une des 7 toiles volées. Photo : Archives de la Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Tous droits réservés / Raynald Lavoie

Le 11 septembre 1990, sept des tableaux de la basilique sont dérobés durant la nuit. Leur valeur dépasse les 10 millions de dollars, ce qui en fait le vol d'œuvres d’art le plus important au pays. Selon le vicaire, les voleurs s’étaient cachés dans l’église après la dernière messe pour arriver à leurs fins.

Un policier de la Ville, montrant les photos des tableaux volés à la presse. Photo : Archives de la Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Tous droits réservés / Raynald Lavoie

Mais les toiles ont ensuite été refusées par tous les acheteurs à qui elles ont été proposées, raconte Jean-Marie Lebel. La liste des œuvres avait circulé auprès de tous les musées et galeries d’art du monde, grâce à l’intervention d’Interpol. Les voleurs en ont détruit une, et celles qu’on a fini par retrouver étaient abîmées. Les plus précieuses ont été confiées à des musées. On ne les a pas remises aux murs. Ça fait un peu dénudé , regrette l’historien.

Heureusement, le joyau de la collection aura échappé aux voleurs. Le Saint-Jérôme peint par David, évalué à lui seul à près de 6 millions de dollars, et qui avait déjà été prêté au Louvres, était exposé chez les Ursulines au moment du vol.

"Saint-Jérôme entendant les trompettes du jugement dernier", un tableau d'une grande valeur, a été confié Musée de la civilisation aujourd'hui. Photo : Musée de la Civilisation

Reste que même sans une partie de ses tableaux – il en reste de très beaux autour de l’autel –, la basilique demeure fascinante pour tous les visiteurs qui débarquent chaque année pour la visiter. Et ils sont nombreux.

« Je la fais visiter à des gens qui ont tout vu dans le monde! Des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont vu Saint-Pierre de Rome. Ils sont toujours étonnés, et très émus par l’histoire de la basilique. » — Une citation de David Mendel, historien

L'orgue de la basilique Notre-Dame de Québec Photo : Radio-Canada

Avoir un trésor sous les yeux empêche trop souvent d’en prendre la juste mesure.

C’est sûr que les gens de Québec l’ont vue depuis toujours. Ils ne réalisent pas à quel point l’intérieur est époustouflant pour quelqu’un qui ne la connaît pas , conclut l'historien avec tact.