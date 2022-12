Les travaux parlementaires touchent à leur fin à Ottawa

La session parlementaire achève sur la colline du Parlement – l'occasion pour les élus de l'opposition de faire le bilan d'une année bien remplie et d'exprimer leurs souhaits pour 2023.

Premier à prendre la parole, mercredi matin, le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, a invité ses députés à avoir une pensée pour les familles moins fortunées pendant les Fêtes, déplorant une fois de plus l'impact de l'inflation sur les finances des ménages.

Il est vrai que les Canadiens souffrent, mais c'est notre travail, en tant qu'opposition officielle, de transformer cette peine en espoir, et de leur rappeler qu'une réelle amélioration dans leur vie est possible , a-t-il plaidé devant son caucus – une allocution à laquelle la presse parlementaire avait été invitée, sans pouvoir poser de questions.

« N'oubliez pas que notre travail consiste toujours, toujours à nous tenir du côté des gens ordinaires. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

M. Poilievre a notamment promis que son parti continuera de se battre en 2023 pour contrer la hausse du coût de la vie, limiter le pouvoir du fédéral de dépenser, permettre aux entreprises de produire davantage d'énergie, abolir la taxe carbone et protéger le droit des chasseurs et des Autochtones de posséder des armes à feu.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « On va travailler pour monsieur et madame Tout-le-Monde, leur chèque de paie, leurs épargnes, leur maison, leur pays », a assuré Pierre Poilievre mercredi. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le chef conservateur a ensuite rencontré son caucus à huis clos – une première depuis la cinglante défaite de son parti à l'élection complémentaire de lundi dans la circonscription ontarienne de Mississauga—Lakeshore.

Garder ce gouvernement sous haute surveillance

Devant ses propres députés, qui forment le deuxième groupe d'opposition à la Chambre des communes, le chef du Bloc québécois (BQ), Yves-François Blanchet, a invité ceux-ci à demeurer prudents face aux libéraux de Justin Trudeau.

Il faut garder ce gouvernement sous haute surveillance, a-t-il fait valoir. La pire affaire qui puisse arriver au Canada, et encore plus au Québec, ce serait une éventuelle majorité de quelque parti que ce soit. Parce que la seule façon de préserver les intérêts du Québec, c'est d'être incontournable.

M. Blanchet regrette que le Nouveau Parti démocratique (NPD) ait cette année conclu une entente avec le Parti libéral du Canada (PLC) afin de soutenir le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau pour une durée indéterminée.

Il se réjouit néanmoins de voir les troupes de Jagmeet Singh remettre cet accord en question. On voit commencer à s'effilocher les mamours entre le NPD et les libéraux parce que bien sûr – et Dieu sait s'il lui aura fallu du temps – le NPD commence à se rendre compte qu'il s'est fait flouer , a analysé le chef bloquiste.

M. Blanchet ne souhaite pourtant pas d'élections en 2023. Parce que je pense que ce que les Québécois veulent [...], c'est un gouvernement minoritaire durable , a-t-il expliqué à la presse, à qui les bloquistes, contrairement aux conservateurs, avaient permis de poser des questions.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

M. Singh, pour sa part, a fait valoir en début d'après-midi les bienfaits de l'entente qu'il a conclue avec Justin Trudeau en mars 2022.

Cet accord a permis de doubler le crédit d'impôt de la TPS , d' augmenter l'aide pour payer les loyers , et de [mettre] en œuvre un programme pour les soins dentaires , a-t-il souligné, promettant de continuer de faire les mêmes choses dans la prochaine année .

Deux projets de loi devront attendre

À son arrivée au caucus libéral, en matinée, le leader parlementaire du gouvernement, Mark Holland, s'est dit optimiste que la journée de mercredi soit la dernière de la session automnale.

C'est donc dire qu'il faudra attendre à 2023 pour que les Communes se prononcent sur l'adoption du projet de loi C-13 sur la réforme de la Loi sur les langues officielles, ainsi que sur le projet de loi C-21 sur le bannissement de certaines armes à feu – deux textes législatifs que les libéraux auraient bien aimé voir adoptés avant les Fêtes.

Signe que les travaux parlementaires devraient être suspendus au cours des prochaines heures, l'agenda public du premier ministre Trudeau indique que celui-ci participera à la réception des Fêtes du caucus national et prononcera une allocution à 19 h 20 HNE.

La reprise des débats est prévue pour le mois de février.