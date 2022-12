La réalité augmentée pour transporter les enfants vers l’opération

C'est grâce à l’aide de lunettes de réalité augmentée que cette idée a été rendue possible.

Lorsqu'elles sont apposées au visage des enfants et adolescents du Centre mère-enfant Soleil, les personnages d’un monde fantastique apparaissent dans leur champ de vision et viennent à leur rencontre.

Les créatures nommées EQUOO et Constellation auront pour mission de les accompagner dans l’univers calme et reposant des Équanimes.

En étant sur le terrain, j’ai pu enseigner des techniques de méditation et de relaxation aux patients et j’ai vu aussi que nos jeunes enfants étaient souvent très anxieux face à l’arrivée du bloc opératoire , raconte l'instigateur du projet et intervenant auprès de la clientèle pédiatrique du CHU de Québec-Université Laval, Martin Thibodeau.

« On a donc créé un monde fantastique pour les amener vers le monde opératoire. » — Une citation de Martin Thibodeau, chargé de projet et créateur d’EQUOO CHU de Québec-Université Laval

Émerveiller l’enfant

La réalité augmentée permet au patient de voir un hologramme superposé à la réalité, il peut donc interagir avec le monde qui l'entoure tout en étant accompagné par les personnages.

On met le casque sur la tête du patient, il voit apparaître des étoiles devant lui, EQUOO et Constellation se présentent et on commence les exercices de relaxation et méditation , explique Martin Thibodeau.

Le journaliste Colin Côté-Paulette a pu vivre l'expérience virtuelle. Photo : Radio-Canada

Lorsque le moment est venu de diriger l’enfant vers le bloc opératoire, il est toujours accompagné par EQUOO.

« Lorsqu’il arrive au bloc opératoire, il est encore émerveillé par EQUOO, l’enfant n’est jamais seul. » — Une citation de Martin Thibodeau, chargé de projet et créateur d’EQUOO CHU de Québec-Université Laval

Selon l'intervenant auprès de la clientèle pédiatrique, la technologie préconisée est l’approche idéale pour soutenir les jeunes patients de 5 à 17 ans.

Martin Thibodeau s'est inspiré de l'enseignement des arts martiaux pour créer cet outil de méditation et de contrôle de stress. Photo : Radio-Canada

C’est qu’il n’y a pas une forme de déni cliniquement face à ce que l’enfant a à vivre. On veut amener l’enfant dans une prédisposition qui fait en sorte qu’il a à vivre un événement et on développe les compétences de l’enfant en lui enseignant des techniques de relaxation, de méditation et de contraction musculaire , mentionne Martin Thibodeau.

Répondre à un besoin

La pédiatre générale et chercheuse principale sur le projet EQUOO CHU de Québec-Université Laval, la docteure Myriam Bransi, soutient qu’une étude a été menée en 2019 pour connaître l’intensité de l’anxiété chez les enfants qui s'apprêtaient à vivre une opération. Elle qualifie les résultats d’ assez significatifs .

De 25 à 39 % des enfants avaient une anxiété qui était significative, donc on a essayé de voir ce qu’on pourrait amener comme mesure qui pourrait aider à améliorer l’expérience du patient lors de cet événement qui est quand même gros pour les enfants , raconte la Dre Bransi.

Le concepteur du projet Martin Thibodeau présente le personnage Constellation. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Selon la pédiatre, un patient aux prises avec une telle anxiété peut accentuer le risque de complications.

« Il peut avoir parfois besoin de plus de médication pour la douleur si l'enfant est plus stressé. » — Une citation de Dre Myriam Bransi, pédiatre générale et chercheuse principale sur le projet EQUOO CHU de Québec-Université Laval

Plus de 200 enfants ont déjà pu vivre l’expérience depuis juin dernier. Selon Martin Thibodeau, le taux de satisfaction est élevé et les témoignages de parents soulagés sont nombreux.

J’ai entendu des parents me dire "wow c’est fantastique, je me demandais comment pouvoir calmer mon enfant" , illustre-t-il.

Il croit que cette nouvelle approche pourra aider les patients au-delà de leur opération.