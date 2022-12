L’île d’Anticosti laissée sans surveillance

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, aucun agent n'y a mis les pieds depuis le mois de juillet.

C'est donc dire qu'aucune opération de prévention ou de contrôle n'a été effectuée sur le terrain auprès des chasseurs depuis l'ouverture de la chasse, le 1er septembre dernier. La saison se terminera au plus tard la semaine prochaine, le 24 décembre.

Selon le Syndicat des agents de protection de la faune du Québec, les signalements reçus au bureau régional de la Côte-Nord ont été traités à distance plutôt que par des agents sur place. Dans un cas particulier, la carcasse d'un cerf abattu illégalement a dû être rapatriée par un simple citoyen.

Les agents de protection de la faune sont considérés comme des agents de la paix et ont la responsabilité de faire respecter la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune sur le territoire québécois. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Le président du syndicat, Martin Perreault, dénonce cette situation et estime que ce rôle revient aux agents, dont le mandat est de faire respecter la Loi sur la conversation et la mise en valeur de la faune.

Quand on a reçu le signalement, on s'est fait dire de ne pas y aller. Ils ont demandé à un employé de la Sépaq [Société des établissements de plein air du Québec] de saisir l'animal et de l'amener en terre ferme. Ils n'ont pas le droit de faire ça , tranche-t-il.

Période achalandée

Selon les données du ministère de la Faune, 6300 cerfs de Virginie ont été prélevés l'an dernier sur l'île d'Anticosti, où la densité d'animaux est de 20,9 au kilomètre carré.

S'il admet que les cas de braconnage sont rares dans la zone de chasse 20, M. Perreault assure qu'il y a beaucoup de job à faire auprès des quelque 2000 à 3000 chasseurs qui visitent chaque année l'île de 8000 kilomètres carrés.

Toujours selon le syndicat, ne pas envoyer d'effectifs pour surveiller la saison de chasse sur l'île d'Anticosti relève de l'exception.

L'île d'Anticosti est prisée des chasseurs pour sa grande population de cerfs de Virginie. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il existait auparavant une permanence , explique Martin Perreault, mais cette dernière n'a pas été comblée après le départ de l'agent en poste à Port-Menier. Depuis, une rotation entre différents agents assurait une présence sur le territoire de l'île d'Anticosti, en particulier pendant la chasse au cervidé.

Il pouvait y avoir un jour ou deux sans agent sur le terrain, selon M. Perreault, mais jamais pour une saison complète comme c'est le cas cette année. Ce dernier mentionne aussi que ce n'est pas une question de volonté des agents, au contraire. Avec Kuujjuaq, dit-il, l'île d'Anticosti figure parmi les destinations les plus prisées pour des affectations temporaires.

Dernière minute

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs défend sa décision en plaidant une gestion du risque. Selon la Protection de la faune, l'île d'Anticosti ne figurait pas parmi les priorités d'intervention.

Pour cet automne, cette décision découle, entre autres, de la gravité des menaces pour la faune dans le contexte de l’Île d’Anticosti. Ainsi, dans les circonstances actuelles, l’organisation a favorisé la concentration des efforts de protection dans d’autres secteurs plus problématiques , a écrit un porte-parole par courriel, précisant au passage qu'il ne s'agit pas d'une question de budget.

Les bureaux de la Protection de la faune sont situés à Port-Menier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Officiellement, le ministère a refusé de dire s'il comptait envoyer des agents sur l'île prochainement, et ce pour des raisons opérationnelles . La Protection de la faune compte continuer son travail de protection sur l’île d’Anticosti et fonction des menaces identifiées, a-t-on seulement affirmé.

En coulisses, un appel aux volontaires a été fait à la suite de la demande d'informations de Radio-Canada sur la situation de l'île d'Anticosti.

La direction régionale de la Protection de la faune du Québec sur la Côte-Nord a en effet envoyé un appel à ses agents, le 12 décembre, afin de sonder leur intérêt pour une visite de l'île d'Anticosti entre le 19 décembre et le 21 décembre. Un geste qualifié de peu sérieux par le syndicat, alors que la majorité des chasseurs ont déjà quitté l'île.

La Sépaq garde un œil ouvert

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), gestionnaire d'une imposante pourvoirie sur l'île d'Anticosti, assure sa pleine collaboration malgré l'absence d'agents de protection de la faune cette année.

Les guides, gardes-parc ou auxiliaires de la conservation de la faune de la Sépaq ont le devoir de dénoncer tout acte de braconnage ou de chasse illégale dont ils sont témoins , rappelle le porte-parole Simon Boivin. Lorsque des irrégularités sont constatées, elles peuvent être transmises par téléphone ou courriel au bureau régional de la Faune pour être traitées par les autorités compétentes.

Selon M. Boivin, les cas de braconnage ou de chasse illégale constatés par nos employés sont peu nombreux .

Outre la Sépaq, une poignée de pourvoiries privées offrent des expériences de chasse aux visiteurs sur l'île d'Anticosti.