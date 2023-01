Sentiment de fierté et participation citoyenne : les vœux 2023 des élus de Gatineau

Ça a l’air un peu romantique de dire ça , reconnaît-elle. Mais je pense qu'on accomplit beaucoup de choses avec des gens qui ont le goût d'être là, qui sont fiers d'être là.

Mme Bélisle espère que 2023, une année aux gros dossiers , sera donc source de fierté pour ses concitoyens. Je pense que les projets, plutôt que de générer de la critique, amènent de la fierté et comme on a de gros projets qui s'en viennent, j'espère qu'ils seront des outils pour amener de la fierté.

« J'espère que chaque année où j'aurai le plaisir d'être la mairesse de cette ville, je contribuerai au sentiment de fierté des Gatinois et Gatinoises. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Je vois ma présence à la mairie comme une espèce de continuité du rayonnement que je souhaite que notre ville atteigne , confie la mairesse à quelques semaines de la nouvelle année. On progresse, mais on a du chemin à faire.

De nombreux dossiers

Cette ville, si chère à ses yeux, sera confrontée à des défis de taille, en 2023.

Plan climat, crise du logement, transport et futur quartier général de la police, plusieurs dossiers importants seront débattus par le conseil municipal.

France Bélisle veut faire rayonner Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Georges-Étienne Nadon

Le futur quartier général de la police est d’ailleurs le premier dossier prévu à l'agenda 2023 des élus. Le conseil devra choisir l'emplacement de cette nouvelle infrastructure d’une valeur de 170 millions de dollars dès janvier.

« Je m'attends à ce que ce soit un retour en lion pour 2023 pour les élus de Gatineau. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Mme Bélisle s'attend également à ce que le projet du futur hôpital en Outaouais fasse aussi partie des discussions en 2023, d’autant plus que les travaux — accompagnés par d’importantes expropriations — devraient se préciser davantage au cours de la nouvelle année.

Dans quel calendrier, je ne peux pas vous le dire, mais je pense qu'on va voir beaucoup [de changements] au cours des prochains mois , anticipe Mme Bélisle.

Participation citoyenne

France Bélisle n’est pas la seule à formuler souhaits et vœux à l’aube de la nouvelle année.

Le conseiller du district de Hull-Wright et chef par intérim d'Action Gatineau, Steve Moran, rêve pour sa part d’une meilleure participation citoyenne, en 2023.

Tous les projets, tous les gros débats auraient été facilités si on avait eu en place un mécanisme pour favoriser la participation citoyenne , estime-t-il.

Ça prend un mécanisme pour impliquer la population dans la prise de décision , ajoute celui qui milite pour la création d’un office de consultations publiques à Gatineau.

Il est grand temps que les projets avancent , poursuit M. Moran. Va falloir vraiment mettre l'accélérateur là-dessus.

Le conseiller du district de Hull-Wright et chef par intérim d'Action Gatineau, Steve Moran, aimerait que la population soit davantage impliquée dans les prises de décisions du conseil municipal (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

M. Moran aimerait également que la Ville se donne la capacité de prendre des décisions éclairées transparentes sur l'avenir de notre ville .

« On a énormément de défis, mais on a aussi énormément de potentiel et j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble pour y arriver. » — Une citation de Steve Moran, conseiller du district de Hull-Wright et chef par intérim d'Action Gatineau

La politique, c'est l'art du possible , renchérit-il. On nous a défini c'est quoi les besoins si on avait tout l'argent du monde. Moi, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas, donc ça va être quoi qu'on va pouvoir vraiment s'offrir.

D’ailleurs, selon le chef par intérim d'Action Gatineau, le plus grand défi auquel est confronté le conseil municipal, c'est de vraiment regarder quels sont les besoins, c'est quoi les capacités et c'est quoi notre capacité de livrer .

On est prêts à travailler. On s'attend à de bonnes discussions intéressantes, des débats forts, j'aimerais véritablement qu'on s'y mette au mois de janvier , conclut-il.

Cohésion et esprit d’équipe

Le vœu pour l’année 2023 du conseiller municipal du district d'Aylmer, Steven Boivin, n’est pas bien différent de celui de M. Moran.

Mon plus grand souhait pour la Ville, c'est que le conseil municipal travaille mieux ensemble , exprime l'élu indépendant.

On est une équipe de 20 personnes, on se côtoie chaque semaine et j'ai vraiment envie qu'on débatte, qu'on se questionne sur les idées et qu'on sorte de cette dualité-là entre le parti, Action Gatineau, et les indépendants.

Le conseiller municipal du district d'Aylmer, Steven Boivin, souhaite qu'il y ait moins de dualité au sein du conseil municipal de la Ville de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

M. Boivin ne veut pas de partisanerie. Ce sont tous les citoyens qui sont perdants dans cette dualité-là , plaide-t-il. C'est possible d'être nuancés.

« Pour moi, le souhait, c'est un meilleur équilibre [entre] nuance et vision en tant que conseil municipal. » — Une citation de Steven Boivin, conseiller municipal du district d'Aylmer

On doit mieux travailler ensemble , martèle-t-il. C’est plein de bonnes têtes autour de la table et quand je pense à l'administration aussi, ce sont plein de gens compétents.

M. Boivin est d’ailleurs de ceux qui songent à créer un nouveau parti au sein du conseil municipal de la Ville de Gatineau.

[Edmond Leclerc] et moi, ce qu’on a fait, c'est de réaliser dans le cadre de ce mandat-là que de travailler en équipe, ça avait plein de bienfaits , explique M. Boivin. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de consolider cette association-là et voir comment on veut travailler ensemble.

Edmond Leclerc occupe le poste de conseiller municipal du district de Buckingham (archives). Photo : Radio-Canada

Le conseiller du district d’Aylmer ne sait pas encore vers quel modèle il souhaite se tourner entre les partis, les équipes [et] les indépendants qui travaillent ensemble .

Ce qu'on veut faire, c'est trouver la façon de travailler ensemble pour le bien des citoyens , renchérit celui-ci. On pense que de travailler en équipe et en ajoutant des gens dans cette équipe-là, on va pouvoir répondre à l'ensemble des besoins, sur l'ensemble du territoire.

Sentiment d’appartenance

Les questions de logements sociaux et de responsabilité financière comptent parmi les priorités respectives des conseillers municipaux Daniel Champagne et Olive Kamanyana, pour l’année 2023.

Le conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, parle de mettre en place une stratégie d’inclusion qui aurait pour objectif de favoriser la création de logements sociaux et abordables dans le centre-ville de Gatineau.

On a aussi parlé de terrains et de pourcentage de construction de logements abordables sur des terrains municipaux , poursuit le maire suppléant, lui aussi un indépendant.

Le conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, s'intéresse aux logements sociaux et abordables à Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Toutes ces stratégies-là vont être discutées au début de 2023. Ça aurait été prématuré, en 2022, de mettre en place une stratégie avant de discuter de ces éléments-là.

Celle qui est conseillère du district du Carrefour-de-l'Hôpital et membre du comité exécutif, l'indépendante Olive Kamanyana, s’intéresse pour sa part aux questions liées à la responsabilité. Que ce soit celle de l’élu ou la responsabilité financière .

La conseillère indépendante, Olive Kamanyana, est membre du comité exécutif de la Ville de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

On est élu pour servir les citoyens en matière politique, mais il y a aussi la responsabilité financière , précise-t-elle. On a aussi une responsabilité sociale, et ça, c'est de penser à une économie sociale.

Mme Kamanyana tient vraiment à ce que le citoyen ait sa place dans nos services, que sa parole soit considérée d’une façon ou d’une autre .

Selon elle, le conseil municipal se doit de se poser la question : comment on fait pour que les citoyens se sentent chez eux?

Avec les informations de Nathalie Tremblay