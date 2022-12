Plus de 50 cerfs infectés par la COVID-19 au Canada

Dans un laboratoire exigu, situé au bout d’une route du quartier industriel de la petite ville manitobaine de Dauphin, des têtes de cerf dégèlent sur le plancher. Il s’agit d’échantillons soumis dans le cadre du programme provincial de surveillance de la maladie débilitante chronique des cervidés.

En plus d’en extraire des ganglions lymphatiques pour des tests liés à cette maladie, les techniciens effectuent un rituel familier depuis trois ans : ils sondent l’intérieur des narines et la gorge des cerfs avec une tige, avant de la remuer dans un écouvillon avec une solution. Ceux-ci sont numérotés, scellés et envoyés pour analyse.

Le même spectacle se déroule dans des laboratoires partout au pays pendant la saison de chasse.

Un technicien effectue un test de COVID-19 dans le laboratoire de faune sauvage de Dauphin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Nous testons les animaux des chasseurs et des cerfs écrasés par des véhicules. Nous avons eu trois résultats positifs l’an dernier [en 2021 NDLR] , explique le biologiste spécialisé en santé de la faune sauvage du gouvernement du Manitoba Richard Davis. C’est un taux de positivité pas mal élevé.

Environnement et Changement climatique Canada a décidé de surveiller la présence de SRAS-CoV-2 chez la faune sauvage dès le début de la pandémie, lorsqu’on a découvert que des animaux de compagnie pouvaient être infectés.

L'Ontario détient le record de cerfs positifs

Un total de 52 cerfs positifs ont été découverts au pays depuis 2020, dont 49 cerfs de Virginie et 3 cerfs mulets. L’Ontario connaît le plus de cas positifs, soit 17, suivi de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, qui ont chacune 12 cas positifs. Ces données sont compilées par Environnement et Changement climatique Canada dans un document interactif  (Nouvelle fenêtre) détaillé.

Jennifer Provencher, qui travaille pour l'agence fédérale en tant que chercheuse scientifique de la faune, explique que, à l'échelle du pays, il y a environ 5 % des cerfs testés qui sont positifs.

Un technicien prélève des échantillons provenant d'une tête de cerf dans le laboratoire de faune sauvage de Dauphin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Elle note que le programme de surveillance dépend des cerfs abattus par les chasseurs. Les résultats montrent donc principalement un aperçu des infections chez les cerfs pendant une brève période en automne de chaque année, et dans certaines régions.

Par exemple, dans des endroits comme le Manitoba et l’Ontario, la plupart des cerfs sont testés dans le cadre d’une stratégie de maladie débilitante chronique du cerf , poursuit Jennifer Provencher.

La faune sauvage, un réservoir potentiel de virus

En ce moment, les humains sont le plus important bassin de ce virus, note Jennifer Provencher. Mais lorsque des animaux comme des cerfs sont susceptibles d’être infectés, ils pourraient devenir un réservoir.

Ce bassin de virus pourrait se transmettre de nouveau chez l’humain, poursuit-elle. Nous pourrions en fait obtenir de nouveaux variants venant des cerfs, s’il y a un transfert.

La chercheuse note qu’il y a déjà eu un cas probable de transmission du virus SRAS-CoV-2 d’un cerf à un humain, en Ontario. Le séquençage des virus décelés chez les cerfs montre qu’ils ont été infectés à plusieurs reprises par le virus.

Des cerfs de virginie pendant le rut, au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Les variants montrent qu’il y a eu plusieurs déversements. Ce n'est pas un cerf qui l'a propagé : ce que nous constatons, c’est qu'il y a plusieurs points de contamination. Il y a un mélange de nouveaux et d’anciens variants, ce qui suggère que les humains et les cerfs ont eu plusieurs interactions où la COVID-19 a été transmise , poursuit la scientifique.

Jennifer Provencher ajoute que, pour ce qui est de leur santé, les cerfs n’ont pas de symptômes évidents de la maladie dans la nature, lorsqu’ils sont infectés. Cela dit, le SRAS-CoV-2 pourrait leur nuire d’autres manières, par exemple en réduisant leur fertilité.