Lakeshore rend plus difficile la construction de serres sur son territoire

La Municipalité de Lakeshore s'apprête à mettre en œuvre une règlementation plus stricte pour limiter les effets de la construction de grandes serres sur son territoire.

Le conseil municipal a voté mardi en faveur de la modification des réglements de zonage dans ce domaine au début de l'année prochaine.

Dans le cadre de ces changements, la construction de nouvelles serres ne sera plus autorisée de façon systématique. Chaque projet devra être soumis individuellement et sera évalué par le conseil municipal. Les constructeurs devront également suivre un plan d'implantation qui encadre leur conception et leur apparence pour atténuer les effets des serres comme la lumière ou les émissions d'odeurs.

En tant que conseil, nous savons que nous sommes limités dans notre capacité à stopper complètement les serres. Cette approche nous donnera les outils pour limiter l'impact négatif des développements tout en s'assurant qu'ils contribuent à la durabilité à long terme de Lakeshore , indique la mairesse Tracey Bailey, dans un communiqué mardi soir.

En vertu des nouvelles règles, le conseil aura un plus grand contrôle sur, entre autres, l'aménagement paysager, la disposition des bâtiments, mais aussi le logement pour les travailleurs.

Cette décision fait suite à trois années de consultation publique, notamment à une réunion organisée plus tôt cette année au cours duquel les résidents ont fait part de leurs inquiétudes quant aux effets des serres sur leur environnement, notamment en matière de pollution lumineuse.

Je compte bien établir une relation solide et positive avec les exploitants de serres. Nous attendons d'eux, comme de toutes les entreprises de Lakeshore, qu'ils respectent les normes établies par le conseil. La serriculture pourrait changer à jamais les paysages de Lakeshore. Elle a certainement un impact sur nous. Elle a un impact sur l'agriculture. Nous devons absolument faire les choses correctement , a précisé Mme Bailey lors de la réunion du conseil.

Ces changements permettront aussi au public de se prononcer sur tous les nouveaux projets de développement de serres.

Une serre de tomates à Leamington, en Ontario. Photo : Colin Côté-Paulette

Un encadrement à défaut d'une interdiction

Selon Mme Bailey, nombreux sont ceux qui souhaitent une interdiction pure et simple des grandes serres dans la communauté, y compris la plupart des membres du conseil municipal.

En parlant avec les résidents, mais aussi avec ce que je vois des serres à Leamington et à Kingsville, je ne vois rien de bon , indique par exemple le conseiller John Kerr.

Interdire tout simplement les serres n'est toutefois pas une avenue envisageable, un tel règlement pouvant faire l'objet de contestations juridiques notamment de la part des gouvernements provincial et fédéral. La mairesse en est bien consciente.

Cela coûterait à la municipalité des centaines de milliers de dollars en frais juridiques pour pouvoir gérer cela, et nous aurions peu de chances de réussir , avoue-t-elle.

La Municipalité dispose actuellement d'un règlement qui interdit la construction de serres. Celui-ci doit expirer le 9 mars. Le conseil craint que la prorogation d'une telle interdiction et son éventuelle annulation ne laissent Lakeshore sans aucun mécanisme pour atténuer les effets des grandes serres à long terme.

Lakeshore, chef de file

Le personnel municipal doit revenir avec les changements proposés au début de l'année prochaine. Le public pourra à nouveau s'exprimer sur la question à ce moment-là, selon la mairesse.

La Ville va également écrire à la province pour lui faire part de ses préoccupations concernant les serres.

La conseillère du quartier 2, Kelsey Santarossa, voit dans l'approche de la Municipalité un moyen de mieux protéger les résidents et de laisser la communauté décider de son développement.

Espérons que nous poussions la province à donner aux municipalités le pouvoir de reconsidérer l'utilisation des sols et ce que cela signifie pour nous d'être responsables des services que nous fournissons, non seulement pour les entreprises qui veulent s'installer dans le Sud-Ouest de l'Ontario, mais aussi pour les résidents qui utilisent aussi ces commodités partagées , a-t-elle indiqué.

À l'heure actuelle, les serres sont considérées comme des propriétés agricoles, plutôt qu'industrielles en Ontario.

Avec les informations de CBC