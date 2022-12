Fady Dagher est officiellement directeur du Service de police de la Ville de Montréal

Selon nos informations, le Conseil des ministres a entériné le choix de la Ville cet après-midi, au cours de sa dernière rencontre de l'année 2022.

En coulisses, l'administration Plante espérait que le processus de nomination soit réglé avant le départ pour le congé des Fêtes. Le souhait de la mairesse aura donc été exaucé par le gouvernement Legault.

À 54 ans, Fady Dagher devient donc le 42e directeur de la police de Montréal et son premier chef né à l'extérieur du Canada. Il écrit donc, à sa manière, une page d'histoire de la métropole.

Pour venir diriger le SPVM , il a renoncé à un contrat de huit ans, dont il venait de terminer la première année, comme directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

L'arrivée de M. Dagher à la tête du SPVM représente donc un coup fumant de l'administration Plante, alors que son nom n'avait à peu près pas circulé en coulisses.

Il faut dire que plusieurs observateurs le croyaient bien en selle à Longueuil, où il était, jusqu'à ce jour, le chef de police le mieux rémunéré au Québec.

Le 17 décembre 2021, le conseil municipal de Longueuil lui avait approuvé une augmentation de 35 % afin de le convaincre de rester au SPAL . On lui avait offert un salaire annuel garanti de 300 000 $ pendant huit ans. Cela comprenait une rémunération de base de 252 000 $, à laquelle s’ajoutaient une prime et des avantages, comme une allocation automobile.

Une lettre explicative à la mairesse Fournier

Le soir du 23 novembre, peu après que Radio-Canada eut annoncé sa nomination au SPVM , il a remis sa lettre de démission à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Courtisé depuis un certain temps, il y a expliqué les raisons de son départ.

Mais voilà, au fond de moi, je suis d’abord et avant tout un policier. Et quand on me confie une mission importante, même risquée, dangereuse, je ne peux pas dire non. J’aurais l’impression de manquer de courage. Une valeur si importante pour nous, les policiers , a-t-il écrit à la mairesse Fournier.

Je sais que je risque ma réputation, ma carrière et ma santé; je sais que je renonce à des conditions exceptionnelles de travail, et surtout à des possibilités extraordinaires d’expérimenter des choses qui me tiennent à cœur à Longueuil , reconnaissait-il.

« Mais je ne peux dire non, lorsque la police qui fait face à 72 % de la criminalité au Québec me demande de l’aide. Après tout, je ne suis qu’un policier. Je suis là pour servir. Là où l’on a besoin de moi. » — Une citation de Extrait de la lettre de démission de Fady Dagher à Longueuil, le 23 novembre 2022

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a présenté Fady Dagher (gauche) en conférence de presse, le 24 novembre dernier, en compagnie de Martin Prud'homme (droite), directeur général adjoint associé à la sécurité urbaine. Photo : Radio-Canada

À la tête de la police de Montréal, Fady Dagher ne sera pas en reste. Après avoir passé 25 ans au SPVM , puis être devenu chef de police à Longueuil, il revient en se faisant dérouler le tapis rouge.

Le comité exécutif de Montréal a approuvé qu'on lui octroie un salaire au maximum de l’échelle prévue pour le poste de directeur de police, soit 266 574 $ annuellement dès son arrivée, en 2023, auquel s'ajoute une prime de 5 %, pour une rémunération totale de 279 900 $.

Son contrat de travail sera d'une durée de sept ans.

Son prédécesseur, Sylvain Caron, touchait un salaire de 238 000 $ au moment de prendre sa retraite, au printemps dernier.