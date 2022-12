Le nombre de tournages américains en déclin au Québec

Après une année record pour les tournages étrangers au Québec en 2021 , l’industrie a constaté une baisse d’activité considérable dans la province en 2022, notamment du côté des tournages américains. Une situation qui s’explique entre autres par une compétition plus forte, un manque d’espaces de tournage, mais surtout par l’attrait des crédits d’impôt plus avantageux ailleurs au pays ou dans le monde.

Plusieurs personnes travaillant dans l’industrie audiovisuelle québécoise s’inquiètent de voir les entreprises de production américaines bouder de plus en plus Montréal pour leurs tournages et leurs besoins de postproduction.

Carl Lessard, designer graphique de plus de 30 ans d’expérience, travaille avec la direction artistique, les accessoiristes, ainsi que les personnes responsables des costumes et des décors. C’est lui par exemple qui crée l’enseigne d’un restaurant montré à l’écran, l’étiquette d’une bière qui y est commandée ou encore la tapisserie qui recouvre ses murs.

Il affirme avoir vu son carnet professionnel se vider en 2022, avec une seule production à son agenda prévue pour l’an prochain. L’AQTIS 514 IATSE, syndicat dont il fait partie comme 8000 autres travailleurs et travailleuses de l’industrie, confirme la disette vécue par M. Lessard.

Deux fois moins de tournages en 2022

Selon son président Christian Lemay, le Québec a accueilli en 2021 douze productions américaines de type long-métrage ou télésérie, en 2021. L’an dernier, ce nombre est passé à sept, avec plusieurs productions de moindre envergure.

En termes de budget de production, en 2021 c’est plus de 550 millions de dollars, on est tombés à 210 millions en 2022. On a coupé de moitié le budget de productions américaines cette année , explique-t-il.

Montréal est pourtant historiquement reconnue pour être un eldorado pour les producteurs et productrices des États-Unis, Los Angeles en premier. Qu’est-ce qui explique cette baisse d’intérêt, qui semble se précipiter après une décennie de recul?

Pour écouter le reportage complet de la chroniqueuse culturelle Catherine Richer sur le déclin des tournages américains au Québec, rendez-vous sur la page de l'émission Le 15-18.

Le nerf de la guerre : les crédits d’impôt

Selon Martin Carrier, président des studios MELS, plusieurs facteurs expliquent ce désengagement de nos voisins du Sud envers le Québec, comme la compétition de plus en plus féroce au pays, notamment en Ontario et dans l’Ouest canadien, ainsi qu’à à l’étranger, avec des mannes comme Atlanta, Londres ou l’Europe de l’Est.

Mais le facteur le plus important demeure selon lui la non-compétitivité des crédits d’impôt offerts par le Québec aux studios étrangers. On le lui a d’ailleurs rappelé de façon limpide lors de ses nombreux voyages d’affaires à Los Angeles.

On nous a passé ce message d’une franchise désarmante. Les studios américains disent on adore venir à Montréal, c’est une de nos destinations préférées, mais c'est le budget qui prime et vous n’êtes pas dans la course , explique-t-il.

À titre de comparaison, le gouvernement d’Israël a annoncé cet été qu’il offrait un remboursement fiscal de 30 % pour les productions étrangères. Au Québec, les crédits avoisinent plutôt les 20 % pour l’industrie du cinéma, alors que la province appuie l’industrie du jeu vidéo en offrant des crédits d’impôt totalisant jusqu’à 37,5 %.

Le tournage de Dune 2 vient de se terminer; il s’est déroulé en majeure partie à Budapest. Même nos grands réalisateurs comme Denis Villeneuve sont un peu obligés d’aller tourner ailleurs , se désole Christian Lemay, qui rappelle aussi que la série de CBC The Porter, dont l’intrigue se déroule à Montréal, a été tournée à… Calgary. Pour les mêmes raisons.

Un forum sur l’industrie à venir en 2023

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), un OBNL qui contribue au développement de l’industrie dans la province, a déjà pris la pleine mesure du problème. L’organisme a d’ailleurs annoncé la tenue d’un forum qui se déroulera dans le premier trimestre de 2023 afin de faire le point sur la situation et fouetter l’ensemble du secteur audiovisuel.

Nous avons récemment ouvert un bureau à New York [en plus de celui de Los Angeles], pour tenter de voir ce qui se passe de ce côté. Une mission a d’ailleurs été effectuée en octobre avec 17 entreprises québécoises pour tenter d’amener des tournages en sol québécois , explique Christine Maestracci, PDG du BCTQ.

En l’absence d’une bonification des crédits d’impôt, les travailleurs et travailleuses de l’industrie devront vivre avec l’angoisse d’un calendrier dégarni. Les entreprises risquent également d’être plus frileuses à faire les investissements nécessaires pour attirer de nouveaux clients. C’est d’ailleurs le cas des studios MELS, qui ont suspendu la construction de leur nouveau studio 4 en raison de l’explosion des coûts.

Je m’adresse au gouvernement du Québec car on a besoin d’aide de leur part. Une relance dans notre secteur, ça se justifie avec un crédit d’impôt qui est fort et compétitif par rapport à d’autres endroits, d’autres juridictions où on tourne des films. On a besoin d’un coup de pouce , conclut Christian Lemay, président de l’AQTIS 514 IATSE.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.