L’Est-du-Québec se prépare à de l’incertitude économique en 2023

En 2022, la Banque du Canada a haussé sept fois son taux directeur, qui a atteint 4,25 % en fin d'année. L'impact est immédiat pour les gens qui ont des prêts hypothécaires à taux variable.

De nombreux organismes se préparent à faire face aux demandes d'aide. Parmi eux, Moisson Vallée, situé au centre-ville d'Amqui, dans l'est du Bas-Saint-Laurent. Cet organisme distribue des denrées alimentaires à des personnes dans le besoin.

Cette année, les demandes pourraient être encore plus nombreuses au retour des Fêtes, selon la directrice Brigitte Pellerin. On s’attend à avoir une clientèle qui est au salaire minimum ou qui travaille à faible revenu. On s’attend donc à avoir des nouveaux, mais on est prêts , affirme Mme Pellerin.

Moisson Vallée s’est gardé 10 000 $ en réserve, au cas où.

« On a gardé un montant uniquement pour prévoir l’achat de denrées si jamais il y a une grosse hausse des demandes alimentaires. » — Une citation de Brigitte Pellerin, directrice de Moisson Vallée

Moisson Vallée prépare 200 boîtes d'aide alimentaire chaque mois pour les gens de la région dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les villes où se trouvent des usines sont plus vulnérables aux bouleversements économiques, précise Louis Khalil, gestionnaire de portefeuilles à la Financière Banque Nationale. En effet, si les consommateurs réduisent leurs dépenses, moins d’objets sont fabriqués.

Cependant, dans les villes où il y a davantage de services, la population s'en sort mieux, d'après M. Khalil. Il donne l'exemple de villes comme Rimouski, qui s'en était plutôt bien sortie lors de la crise de 2008. À Rimouski par exemple, qui compte une proportion plus élevée de gens qui travaillent dans la fonction publique, que ce soit dans les hôpitaux ou à l’université […], on est affecté différemment par rapport à ce qu’on a pu vivre à Rivière-du-Loup ou à Matane, où il y a davantage de grappes industrielles.

« Si la demande est moins forte pour les métaux, par exemple, ça va occasionner des baisses, un ralentissement économique, qui va être beaucoup plus important à un endroit où c'est plus omniprésent dans l'économie. Je pense entre autres à la Côte-Nord. » — Une citation de Louis Khalil, gestionnaire de portefeuilles, Financière Banque Nationale

Louis Khalil est gestionnaire de portefeuilles à la Financière Banque Nationale. Photo : Radio-Canada

Sur la Côte-Nord, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, Antonio Hortas, demande à ses membres de garder l'œil ouvert au début de l'an prochain.

Il suggère notamment aux dirigeants de petites entreprises de faire attention aux taux d’intérêt très élevés. Selon lui, il faut s'assurer de bien gérer l'inventaire pour éviter la spirale de l’endettement.

Si vos inventaires ne sont pas bien contrôlés, vous êtes toujours en train de commander des choses qui sont en retard ou en urgence à des coûts beaucoup plus élevés, dit M. Hortas. Si, en plus, vous êtes dans l’urgence, les coûts sont astronomiques. Ça va faire en sorte que vous allez davantage utiliser votre marge de crédit. C’est une chaîne.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, Antonio Hortas Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

D'après les observateurs, il pourrait y avoir un aspect positif à la pénurie de main-d'œuvre, car les industriels éviteront probablement des mises à pied massives de travailleurs.

Si les gens conservent leur emploi, le ralentissement économique pourrait être moins difficile.