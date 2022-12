La sortie de Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard reportée sur certaines consoles

La sortie du 10 février prochain est maintenue sur PC ainsi que sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series.

Toutefois, les propriétaires de consoles Xbox One et PlayStation 4 ont une date de lancement repoussée à deux mois plus tard, soit le 4 avril 2023. Les personnes qui jouent plutôt sur la Nintendo Switch devront quant à elles s’armer de patience, le jeu n'y sortant que le 25 juillet 2023.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

C’est la troisième fois que Warner Bros. et Portkey Games, qui produisent le titre, reportent le lancement de Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard, mentionnant devoir donner au jeu le temps dont il a besoin .

Annoncé pour la première fois en septembre 2020, le titre devait sortir initialement en 2021, puis en 2022, avant d’être reporté de nouveau en août dernier.

L’intrigue du jeu plonge les adeptes de la saga Harry Potter au 19e siècle, avant les événements détaillés dans les livres de la série. On y découvre une magie ancienne dont veulent s’emparer de méchants gobelins afin d’anéantir les jeunes sorciers et sorcières.