Baisse importante des récoltes de miel au Canada en 2022

Les temps sont durs pour les colonies d’abeilles canadiennes dont la production de miel a chuté de plus de 15 % cette année par rapport à l’an dernier en raison d’un parasite, des pesticides et des conditions météorologiques qui ont détruit des milliers de ruches.

Selon de récentes données compilées par Statistique Canada, les producteurs de miel canadiens ont récolté cette année 74,4 millions de livres de miel, soit 15,6 % de moins qu’en 2021. Il s'agit de la plus faible récolte enregistrée depuis 2009 , souligne Statistique Canada dans un article paru mercredi dans Le Quotidien.

Cette chute des récoltes est d’autant plus préoccupante que le nombre d’apiculteurs a, lui, augmenté de 3,4 % au pays en un an.

Les ventes de miel au Canada qui ont atteint 253,5 millions de dollars en 2022 ont pour leur part reculé de 5,6 % par rapport à l’année dernière.

La majeure partie du miel canadien est récoltée dans les Prairies. Photo : Radio-Canada

Cette baisse de la production nationale de miel est la conséquence de pertes importantes de ruches lors de l’hiver qui a été particulièrement difficile pour les colonies d’abeilles, notamment dans les provinces de l’Ouest où se concentre près de 80 % de la production.

Un parasite destructeur

Déjà affaiblies par un hiver froid, de mauvaises conditions printanières et l’usage de pesticides néonicotinoïdes dans les grandes cultures, des milliers de ruches ont été complètement détruites par un parasite, le varroas (Varroa destructor), un acarien qui décime les colonies d’abeilles mellifères.

Changements climatiques aidant, la prolifération du parasite est favorisée par les étés de plus en plus longs et chauds.

L'acarien Varroa destructor, qu'on voit ici sur le dos d'une abeille morte, affecte le système immunitaire et la longévité de l'insecte. Photo : getty images/imagebroker rf / Horst Sollinger

En 2022, la production de miel en Alberta — première province productrice de miel au Canada — s'est chiffrée à 30,4 millions de livres, en baisse de 10,7 % comparativement à 2021. La production a également reculé au Manitoba (- 17,4 %) et en Saskatchewan (- 31,5 %) », écrit Statistique Canada.

Selon le professeur associé d’entomologie à l’Université du Manitoba, Jason Gibbs, qui accordait une entrevue à Radio-Canada en août dernier, les pertes de ruches ont été de l’ordre de 40 % dans certaines régions du Canada. Elles ont même atteint 57 % au Manitoba.

Au Québec, en mai dernier, les membres des Apiculteurs et des apicultrices du Québec (AADQ) déploraient une mortalité moyenne d’environ 60 % dans leurs ruches.

Or, pour reconstituer ces milliers de ruches détruites, les apiculteurs canadiens doivent importer des abeilles d’élevage de l’étranger qui n’échappent pas non plus à la spirale inflationniste de sorte qu’il en coûte de plus en plus cher aux producteurs pour reconstruire parfois plus de la moitié de leurs colonies.

Il faut 700 heures de travail aux abeilles pour produire 500 grammes de miel.

Pesticides et monocultures

Cette mortalité massive des abeilles d’élevage et la disparition rapide des abeilles et autres pollinisateurs sauvages ne sont pas seulement néfastes que pour la production de miel. Ces insectes jouent aussi un rôle clé dans la pollinisation des cultures agricoles, particulièrement des cultures fruitières et des légumineuses.

Bien que les apiculteurs demandent au gouvernement l’interdiction dans les cultures des pesticides néonicotinoïdes et du glyphosate qui nuisent grandement à la santé des abeilles, la monoculture représente un péril de plus pour les colonies de d'abeilles utilisées pour fertiliser ces cultures où on ne retrouve qu'une seule espèce de plante.

Un tracteur épand des pesticides dans un champ de soya. Photo : Getty Images / iStock / Fotokostic

Selon des études menées par la candidate au doctorat en biologie de l’Université Laval, Claude Dufour, les abeilles pâtissent grandement de leurs séjours dans les monocultures, au point où leurs colonies meurent en plus grand nombre que celles qui se consacrent exclusivement à la production de miel.

L’utilisation de ruches qu’on transporte dans des exploitations agricoles pour les polliniser, une pratique appelée pollinisation commerciale , priverait en fait les abeilles de la variété alimentaire nécessaire au maintien de leur santé. C’est un peu comme si un humain mangeait chaque jour un seul aliment pour se nourrir.

Cette pratique, qui entraîne des carences alimentaires chez les abeilles, contribue par le fait même à l’affaiblissement de leur système immunitaire, a constaté la chercheuse.