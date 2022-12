Regard sur 2022 : Pierre Moreau ou la résilience des restaurateurs de Québec

Bruno Savard : Est-ce que le cauchemar est terminé pour ce qui est de la pandémie dans le secteur de la restauration?

Pierre Moreau : Oui, je pense qu’on a passé à travers, là. On est plutôt fier de comment on a réussi à le faire pour toutes sortes de raisons. Mais on est rendu dans un autre défi, une autre période de l’industrie qui ne sera pas facile. Moi, je dis à mes équipes, depuis la reprise au mois de mars, toutes les fois que je les vois : Écoutez, là, on a été dans deux ans de pandémie, mais ça va prendre deux ans avant que tout ça se replace, avant que tout le bouleversement que ç’a créé, que ça retombe, que les nouvelles habitudes se créent [...], autant [chez] les consommateurs, les clients, les fournisseurs .

Q : Vous avez ouvert un nouveau restaurant de la chaîne [Madame Chose] un peu avant la pandémie, comment voyez-vous la situation?

R : On était ouvert à peine trois mois avant de commencer à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Alors c’est sûr que quand tu investis des millions de dollars pour créer un nouveau concept, un nouveau restaurant, puis que tu n’as pas le temps de le faire connaître aux gens et tout ça, c’est un petit peu comme si on recommençait à zéro.

Là, on fait découvrir le concept aux gens, on fait des événements pour qu’ils viennent essayer le menu. On se voit en mode démarrage, même si le restaurant a trois ans, c’est assez particulier.

Le restaurant Madame Chose est installé à l'entrée des Galeries gourmandes du centre commercial Les Galeries de la Capitale. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Q : Quel a été l’impact sur la main-d’œuvre?

R : On a été fermé 12 mois sur 24. Pendant 12 mois de temps, les restaurants n’avaient pas de monde. Il fallait qu’on trouve des façons pour occuper nos gens. Et naturellement, ces fermetures à répétition ont eu un impact majeur sur la main-d’œuvre. On parle beaucoup de la crise de la main-d’œuvre qu’on a en ce moment, mais on avait déjà des enjeux de main-d’œuvre importants dans notre industrie en 2019. Mais là, ç'a juste explosé.

Quand tu perds ton emploi à répétition, il y a beaucoup de gens qui, avec raison, ont réorienté leur carrière. Je ne reproche à personne ces décisions. Quand tu es un jeune dans la vingtaine ou dans la trentaine, tu as des obligations ou une maison, des paiements automobiles, des enfants à l’école. À un moment donné, tu ne peux pas juste te fier aux aides gouvernementales. Mais là, nous autres, il faut qu’on récupère de ça.

Q : À peine sorti de la pandémie, vous devez maintenant faire face à l’inflation?

R : On sait déjà que, depuis la reprise, on a des enjeux d’augmentation de coûts importants. Je suis incapable de vous refiler à vous, les clients, toutes les augmentations de coûts que j’ai, que ce soit des salaires, que ce soit le coût des denrées. Maintenant, c’est l’énergie qui s’en vient. Alors, c’est assez difficile.

On est obligé de revoir nos façons de faire, d’ajuster nos menus, de changer certains items, de réduire la carte pour que ce soit plus facile pour nos employés à gérer. Ça, on ne sait pas encore ce que ça va avoir comme impact, mais c’est certain que ç’a un impact.

Pierre Moreau en entrevue avec Bruno Savard Photo : Radio-Canada

Q : Malgré tout, les clients sont-ils au rendez-vous?

R : Je pense que la belle surprise de la pandémie, c’est que tout le monde a réalisé comment aller au restaurant, ça faisait partie d’une expérience globale, comment c’est agréable. Les gens s’ennuient d’aller au restaurant, les clients sont au rendez-vous, les clients sont vraiment compréhensifs.

On voit toutefois qu’ils commencent à changer leurs habitudes avec l’augmentation des prix. Les gens vont partager un dessert, vont prendre un verre de vin plutôt qu’une bouteille de vin. Ils veulent continuer à avoir du bon temps, veulent sortir dans les restaurants, mais naturellement, ils ont un budget discrétionnaire qui n’est pas illimité.

Q : Est-ce que ça vous inquiète de savoir que la première chose qui part quand les temps sont durs, c’est le luxe, comme aller au restaurant?

R : Le pari qu’on fait, c’est qu’avec la pandémie, il y a eu une contraction dans l’industrie. Il y a eu un certain nombre de fermetures de restaurants qui malheureusement n’ont pas passé au travers. Avec l’enjeu de main-d’œuvre à mon avis, il y a des chefs propriétaires qui ne seront plus capables de travailler 80, 90 heures, par semaine, alors la contraction va se poursuivre. Ça va faire que l’offre va diminuer.

« La demande, si elle reste stable, va être répartie parmi ceux qui, comme nous autres, vont réussir à tirer leur épingle du jeu. On n’aura plus de croissance, mais on va peut-être être capable de maintenir nos ventes jusqu’à ce qu’on sorte de cette crise-là, puis que l’économie mondiale se replace. » — Une citation de Pierre Moreau, président-directeur général de Restos Plaisirs

Q Vous prévoyez de vous développer dans la région de Montréal, le milieu de la restauration est-il différent par rapport à celui de Québec?

R : On voit qu’il y a effectivement une différence. Les gens de Québec, souvent, oublient que la grande région métropolitaine de Montréal représente 50 % de la population du Québec. C’est beaucoup de monde, alors c’est certain que le revenu discrétionnaire est plus important. Puis, il y a plus de possibilités pour faire croître de nouvelles marques.

L’autre chose aussi, c’est qu’avec l’enjeu de main-d’œuvre, c’est quand même 50 % du bassin qui est là. Alors même si c’est difficile de recruter de la main-d’œuvre, ça simplifie un petit peu la vie parce que le choix est plus grand. Tu peux aller encourager des gens qui travaillent chez les compétiteurs à venir travailler chez toi et tout ça.

Alors on pense que notre croissance passe par la région de Montréal, puisque le contexte économique est propice à ça, malgré les enjeux devant nous.

Q : La clientèle est-elle aussi différente?

R : C’est certain que la région de Montréal est plus ethnique, donc il va peut-être falloir qu’on adapte nos menus pour certains items. Les gens de Québec, même si on a beaucoup évolué depuis quelques années, on mange moins épicé que certaines ethnies. Alors il va y avoir de petites adaptations à faire.

Mais pour l’instant, on va aller se développer sur la Rive-Sud de Montréal où la clientèle ressemble beaucoup à celle de Québec. C’est des banlieusards de la classe moyenne, familiale. On va commencer à faire nos armes dans un milieu plus proche de notre réalité. Mais on sait très bien que le jour où l'on va arriver au centre-ville de Montréal, il y aura un petit peu plus d’adaptation à faire, autant sur nos méthodes de gestion que sur nos menus, que sur nos approches organisationnelles.

Le Cochon Dingue Lévis a ouvert ses portes le 1er mai 2017. Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Q : Votre groupe Restos Plaisirs a rejoint le Groupe Grandio, qu’est-ce que ça implique pour vous?

R : Grandio, c’est un regroupement de marques québécoises où il y a toutes sortes d’opportunités qui se créent pour des investisseurs. Ça nous permet d’accélérer la croissance des marques qui ont encore du potentiel de croissance. Le Cochon Dingue, avec cinq enseignes à Québec, a un potentiel de croissance dans la région de Montréal. On gagne à tous les niveaux.

On a commencé à partager des meilleures pratiques au niveau opérationnel dans un restaurant pour améliorer sa productivité, pour être plus efficace, pour donner un meilleur service à tes clients, qui impressionnent nos nouveaux partenaires.

L’autre endroit où il y a beaucoup de leviers potentiels, c’est au niveau des synergies au niveau de la technologie. Toutes nos entreprises, aujourd’hui, ont à faire une transformation numérique et c’est extrêmement coûteux, c’est extrêmement complexe. Puis, en restauration, nos moyens pour faire ça sont limités. Alors quand on se regroupe, c’est beaucoup plus facile.

Le chef Patrick Dubé prépare une assiette de yakitori aux champignons accompagné de son sous-chef Samuel Fournier et la cheffe pâtissière du Madame Chose, Myriam Moreau. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Q : Avec la nouvelle année, quelle serait notre résolution collective?

R : Je pense qu’il faut qu’on améliore notre niveau de tolérance envers nos immigrants. Tu sais, on a eu beaucoup de débats là-dessus. Je ne veux pas utiliser les mots que certains ont utilisés, mais je pense qu’on a encore beaucoup à apprendre comme société. J’ai vécu à Toronto, j’ai vécu à Montréal, j’ai beaucoup d’employés immigrants dans mon organisation qui sont extraordinaires.

Je pense qu’au Québec, on a encore à élargir notre ouverture d’esprit pour accueillir ces gens-là. Puis, il va falloir que tout le monde comprenne que c’est une des solutions pour nous aider à passer à travers la crise de la main-d’œuvre. C’est d’être plus accueillant, d’accueillir depuis de plus en plus de personnes d’autres pays pour venir nous donner un coup de main dans nos entreprises.