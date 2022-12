Le N.-B. protège plus de terres, mais il peut faire mieux, selon des environnementalistes

L’ajout de terres protégées annoncé mardi par le gouvernement du Nouveau-Brunswick est un pas dans la bonne direction, selon des environnementalistes qui espèrent que la province en fasse plus.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, a annoncé mardi que 277 900 hectares supplémentaires des terres de la Couronne vont être protégés. Il s’est dit ravi, car son gouvernement atteint ainsi son objectif ambitieux de protéger 10 % des terres et des cours d’eau douce dans la province.

C'est deux fois plus de terres protégées qu'en 2020, souligne le ministre.

Ces terres protégées sont situées dans toutes les régions de notre province et comprennent d’importants réseaux hydrographiques, des habitats et des forêts , indique Mike Holland par communiqué.

Le ministre Mike Holland (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le gouvernement du Canada promet pour sa part de protéger 30 % de son territoire d’ici 2030. La Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick espère que la province poursuive aussi ses efforts de conservation, selon la responsable des communications de l’organisme, Eugénie Gaujacq.

Le Nouveau-Brunswick a annoncé hier 277 900 nouveaux hectares d’aires protégées, ce qui nous amène à 10 % de protection. On est vraiment excités. Mais, certainement, il nous reste beaucoup de travail à faire si le Nouveau-Brunswick veut faire sa part , affirme Eugénie Gaujacq au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Ce que nous, la Fondation, et certains de nos collègues d’autres organismes de conservation au Nouveau-Brunswick poussent vraiment, c’est de poursuivre notre engagement en matière de réconciliation pour la conservation, mais aussi fixer une nouvelle cible plus ambitieuse pour les aires protégées au-delà de 10 % , ajoute Mme Gaujacq.

La Fondation, selon Mme Gaujacq, conseille au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de protéger plus de terres publiques ainsi que des terre privées, d’établir une nouvelle stratégie en matière de biodiversité et d’élaborer des outils pour mieux comprendre le rôle que les forêts et les terres humides peuvent jouer dans le contexte de la lutte contre le changement climatique.

Le ministre Mike Holland promet de poursuivre les efforts de conservation.

Le gouvernement étudiera toute possibilité future et s’est engagé à fixer un nouvel objectif en matière d’aires protégées d’ici 2024, dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques, qui a été renouvelé récemment , conclut Mike Holland.

Des aires protégées, mais plusieurs activités y sont permises

Les aires protégées sont des terres et des cours d’eau réservés où seul un minimum d’intervention humaine est permis, explique le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.

Ces aires sont présentées comme étant un habitat important pour conserver la biodiversité de la province.

La population peut toutefois y faire des activités telles que la randonnée, le camping, la pêche et la chasse. Des activités industrielles comme la coupe de bois, la prospection minière, l’exploitation de carrières et l’aménagement du territoire sont aussi permises, mais de façon restreinte .

Avec les renseignements de l'émission La matinale, d'ICI Acadie