Engorgement des urgences : il faudra être patient, selon la PDG du CIUSSS MCQ

La présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est entrée en poste en août dernier et souhaitait à ce moment procéder à une réorganisation du travail, notamment en misant sur la gestion de proximité.

Pour moi, le constat n’est pas que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment prendre le temps. Il faut prendre le temps et en même temps, on a une pression incroyable. On a des virus respiratoires qui ont un impact aussi sur l’achalandage , explique-t-elle aujourd’hui.

La PDG révèle d’ailleurs que le pic n’est pas encore atteint en ce qui a trait aux différents virus respiratoires qui circulent actuellement dans la province. En ajoutant à cela la période des vacances du temps des Fêtes, le CIUSSS MCQ doit moduler ses services dans les prochaines semaines.

Les activités seront notamment diminuées dans les blocs opératoires, les services de radiologie et dans certaines spécialités. Les services essentiels seront tous maintenus.

On veut honorer les vacances pendant le temps des Fêtes, mais en même temps, on vit une montée des virus respiratoires et, de toute façon, on a une pression constante sur nos services essentiels. Donc il faut faire appel à la solidarité entre nos employés , détaille Nathalie Petitclerc qui précise qu’une demande a été lancée à d’autres types d’emplois pour venir prêter main forte dans les secteurs les plus critiques.

Natalie Petitclerc, présidente-directrice générale du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Nathalie Petitclerc affirme également avoir pris sous sa gouverne la coordination de la fluidité qui passe, selon elle, par la bonification des soins hors des centres hospitaliers.

On va mettre en place des services dans la communauté pour faire en sorte que les patients ne se rendent pas à l’urgence quand ce n'est pas nécessaire et qu’on puisse avoir des alternatives dans la communauté pour les sortir , précise la PDG .

Elle insiste sur le fait que des progrès ont été faits concernant le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) qui est dorénavant en mesure de répondre à 93 % des membres dans un délai de 36 heures, ce qui n’était pas le cas avant.