La garderie la Casa tropical Montessori déménage à l’église Saint-Praxède de Brompton

Les propriétaires de la garderie étaient à la recherche d'un nouveau local à la suite de l'incendie criminel qui a ravagé le bâtiment dans la nuit du 4 au 5 décembre.

Ils espéraient pouvoir rouvrir le 12 décembre dernier dans la coopérative pour aînés l'Oasis des lacs, mais le plan avait avorté en raison des craintes de virus des résidents. D'autres options étaient sur la table, mais le ministère avait indiqué que la plupart d'entre elles étaient confrontées à des difficultés d'application .

L’église Sainte-Praxède avait été vendue à la fin septembre. C’est l’organisme à but non lucratif (OBNL) Chez Praxède, mis sur pied par un groupe de citoyens, qui en a fait l'acquisition dans le but d'en faire un centre multifonctionnel.

Plus de détails à venir