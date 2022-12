Des paniers de Noël pour 1 426 foyers de Trois-Rivières

Dans les locaux des Artisans de la paix de Trois-Rivières, des centaines de bénévoles s’activent pour préparer et livrer des paniers de denrées à près de 1 500 personnes et familles de la ville.

L’inflation qui fait mal à tant de gens a apporté son lot de tracas aux Artisans de la paix, mais selon son directeur général, Robert Tardif, les gens mieux nantis se sont faits très généreux cette année. On a eu jeudi dernier la grande guignolée des médias et on a battu un record. La Ville de Trois-Rivières, malgré tout, malgré la conjoncture, a été très généreuse. On a battu un record, on a amassé en une journée 75 000 $. C’est énorme!

C’est d’autant plus admirable puisque les régions de Montréal et de Québec n’ont pas récolté autant qu’espéré. J’en profite pour remercier la population qui a été très généreuse avec nous , ajoute Robert Tardif.

Malgré tout, les demandes d’aide sont moins élevées qu’elles ne l’ont déjà été. On a déjà été en haut de 1 900 paniers , révèle le directeur général. Il fait valoir que pendant la pandémie l’organisme a connu une baisse des demandes et que maintenant elles sont à la hausse. Ça a recommencé à monter l’an passé avec 1 300 [demandes], cette année 1 426.

Les paniers des Artisans de la paix sont bien garnis. Il y a des denrées fraîches, non périssables, des boîtes complètes de nourriture bien remplies, c’est ce qui fait que ce sont de bons paniers. Le directeur général et son équipe ont fait l’exercice d’évaluer le prix des paniers dans ce contexte d’inflation et il estime que chaque panier vaut en moyenne 300 $ chacun. Il ajoute que l’organisme ne paie pas ce prix puisqu’il peut faire des achats au prix du grossiste.

Une semaine de livraison

Au dire de Robert Tardif, des centaines de bénévoles s’activent tant pour préparer les paniers que pour les livrer. Les camionneurs sont partis avec une quarantaine, cinquantaine de paniers, qui sont deux bonnes boîtes. Ce sera ainsi jusqu'à vendredi. L’organisation a même offert un service de livraison pour la fin de semaine afin d’aider les demandeurs qui doivent travailler en semaine. Les gens apprécient, souvent ils vont nous envoyer une carte de remerciements, une carte de Noël, ou ils vont téléphoner pour nous le dire. C’est très apprécié. Robert Tardif confie que parfois des gens deviennent très émotifs en témoignant leur très grande reconnaissance.

« Ça nous touche, le coeur nous fend en deux, mais on a juste le goût de [les] serrer dans nos bras. » — Une citation de Robert Tardif, directeur général des Artisans de la paix

Une aide salutaire

Le directeur général des Artisans de la paix confie que l’aide d’urgence de 6 millions $ du gouvernement Legault aux banques alimentaires du Québec va faire une différence. Je sais qu’il y en aura une partie qui ira à Moisson Mauricie qui est notre partenaire, qui est notre fournisseur de nourriture, auprès de nos familles et de notre tablée. C’est sûr que s’ils ont plus de sous pour acheter des denrées, veux, veux pas ça va se répercuter sur nous au bout de la ligne. Nous, et tous les organismes qui sont tributaires de Moisson.

Il ajoute à l’intention des personnes qui auraient besoin d’aide de ne pas hésiter. On est là pour ça. [...] C’est confidentiel. On pense beaucoup à la dignité des personnes.

D'après une entrevue à l'émission En direct