Des condamnations pour contrebande de flétan et de lourdes amendes en N.-É.

Pêches et Océans Canada (MPO) rapporte que les hommes ont été condamnés plus tôt cet automne pour possession illégale de flétan trop petit, transport illégal de flétan et obstruction d’un agent des pêches.

Des amendes totalisant 70 000 $ ont été imposées à la cour provinciale de Shelburne.

Johnny Penney a plaidé coupable de transport illégal de flétan et d'entrave à un agent des pêches. Il a été condamné à une amende de 25 000 $ et ne peut pêcher aucune espèce, sauf le homard, pendant une période de trois ans.

Dean Goreham a plaidé coupable de transport illégal de flétan et de possession de flétan trop petit et a également été condamné à une amende de 25 000 $.

Devin Peterson a plaidé coupable de transport illégal de flétan et d'entrave à un agent des pêches. Il a été condamné à payer 10 000 $.

Tous les trois doivent payer avant le 20 avril 2023.

Dustin Kenney a plaidé coupable de transport illégal de flétan et d'entrave à un agent des pêches. Il a été condamné à payer 10 000 $ avant le 24 mai 2023.

En mai 2019, un homardier retournant au quai de l'île Sherose près du passage Barrington à 2 heures du matin a tenté de fuir les responsables des pêches.

Le navire a cependant été intercepté et renvoyé au port où une inspection a révélé qu'il faisait de la contrebande de flétan et des arrestations ont été effectuées.

Selon le MPO , 34 000 $ de précieux poissons plats ont été saisis et un camion et une remorque ont été confisqués au profit de la Couronne.

À mesure que les débarquements et les prix ont augmenté, l'application de la loi par le MPO s'est concentrée sur la pêche lucrative en Nouvelle-Écosse.

En octobre, un pêcheur de Sambro, en Nouvelle-Écosse, et un acheteur de poisson ont été reconnus coupables dans une autre affaire de flétan illégal impliquant des débarquements clandestins au milieu de la nuit.