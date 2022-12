Inspirer la communauté et construire l’avenir, la mission de deux architectes du N.-B.

NDLR : Nos équipes sont parties à la rencontre de huit personnes en Atlantique qui se sont démarquées cette année dans leur domaine respectif. Sport, culture, diversité, entrepreneuriat, francophonie, humour; chacun contribue à sa façon à sa communauté.

Marika Drolet-Ferguson et Mathieu Boucher Côté sont les cofondateurs de Nordais Architecture. Ils ont reçu un prix d’excellence au Prix du design architectural de l’Atlantique 2021-2022 pour les travaux effectués à la maison du Bocage, à Sainte-Anne-du-Bocage.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Marika Drolet-Ferguson et Mathieu Boucher Côté Photo : Radio-Canada

Mathieu Boucher Côté explique que cette reconnaissance a été une belle tape dans le dos de toute la communauté architecturale.

Inspirer et influencer

Il s’agit aussi d’une occasion de démystifier l’architecture auprès des gens de la communauté et d'inspirer ceux et celles qui aspirent à faire carrière dans ce domaine.

Que les gens soient intéressés, sachent ce que c’est, comprennent que l'architecture a une influence importante sur la manière dont on vit parce qu’on passe près de 90 % de notre temps dans les bâtiments, donc ça influence de manière absolue et certainement la façon qu’on a de vivre , dit-il.

Pour nous, si on peut avoir cet effet-là, de contribuer à ce que les gens s’intéressent à l'architecture, ça nous rend heureux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'extérieur de la maison du Bocage, à Sainte-Anne-du-Bocage, dans la Péninsule acadienne. Photo : Photo de Mylène Thériault, fournie par Nordais architecture

Marika Drolet-Ferguson s'inspire de sa vie quotidienne, de son environnement et de ses clients.

Veut, veut pas, en architecture, on conçoit des espaces. Cet espace-là a le pouvoir de raconter une histoire, le pouvoir de faire transparaître des valeurs, ce qui est important pour des gens qui vont l’habiter , explique-t-elle.

Son collègue est du même avis. Je trouve que c‘est une des chances de notre métier, c’est de toucher aux passions des gens et de se laisser inspirer par les gens de notre communauté , dit Mathieu Boucher Côté.

Construire le patrimoine de demain

La maison du Bocage a environ 200 ans. Les architectes voulaient mettre en valeur ce qui avait été fait auparavant, tout en misant sur la continuité de son histoire.

Mathieu Boucher Côté explique qu’il faut justement accorder une importance particulière à notre patrimoine architectural, comprendre sa signification et la façon dont il peut évoluer.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La salle à manger de la maison du Bocage. Photo : Photo de Félix Michaud, fournie par Nordais architecture

L’idée du patrimoine, c’est pas juste d'anciens bâtiments, c’est plus les décisions qu’on prend aujourd’hui, sur ce qu’on construit aujourd’hui, parce que c’est le patrimoine de demain , ajoute sa collègue Marika Drolet-Ferguson.

« On poursuit le travail qui a déjà été fait par les personnes avant nous, puis on permet aussi d’inspirer et peut-être d’influencer ce qui va être fait plus tard. Je pense que c'est le travail d’une vie. » — Une citation de Marika Drolet-Ferguson

Le projet de la maison du Bocage s’inscrit donc dans cette ligne de pensée. Les architectes se disent ravis du résultat.

Un gage de réussite, mais aussi de voir la petite famille, voir les enfants qui sont arrivés les dernières années, on peut voir l'évolution de la maison dans son prochain centenaire! On l’a fait pour qu’elle vive jusqu’à 300 ans et même plus! , lance Marika Drolet-Ferguson.

Avec les renseignements du Téléjournal Acadie