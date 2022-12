Essipit et Pessamit réclament des actions de Québec pour protéger le caribou à la COP15

Les communautés innues d’Essipit et de Pessamit accusent Québec de manquer d'audace pour protéger le caribou forestier lors de la 15 e conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15) à Montréal. Si rien n'est annoncé par Québec, Pessamit songe à mettre en place des moyens de pression supplémentaires.

Les deux communautés autochtones estiment que l’événement aurait été propice à une annonce concrète pour la protection du caribou dans la région du réservoir Pipmuacan, situé au nord-est de Saguenay.

Si le gouvernement du Québec avait une réelle intention d’appuyer le leadership autochtone en matière de conservation, pourquoi ne pas annoncer la protection du projet Pipmuacan? , questionne par écrit le vice-chef du conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon St-Onge.

Jérôme Bacon St-Onge a porté à bout de bras le dossier de la protection du caribou et de son territoire dans la communauté innue de Pessamit (archives). Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Elles saluent toutefois les engagements de Québec à soutenir le leadership autochtone et la création d’aires protégées d’initiative autochtone .

Les Innus rappellent qu’un projet d’aire protégée au Pipmuacan est d’ailleurs recommandé par la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards du Québec.

Retarder inutilement des actions concrètes de protection et de restauration de l’habitat de l’espèce ne fait que nous éloigner davantage de l’objectif [de préserver le caribou du Pipmuacan] , déclare de son côté le directeur Développement et Territoire au Conseil de la Première Nation des Innus d'Essipit, Michaël Ross.

Michaël Ross, directeur Développement et Territoire au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

D’ici la fin de la COP15 à Montréal, le 19 décembre, les deux communautés souhaitent que Québec propose à tout le moins des mesures pour favoriser la protection des caribous à l'échelle de la province.

Si au minimum on nous avait dit qu’il va y avoir l’implantation de mesures administratives de protection déjà connues pour protéger les secteurs les plus propices, surtout celles pour établir des moratoires pour protéger les grands massifs de forêts matures d’ici l’annonce de juin 2023, ça aurait été un petit pas , lance le vice-chef de Pessamit.

Le gouvernement provincial doit rendre publique sa stratégie finale sur le caribou forestier et montagnard d'ici la fin du mois de juin 2023.

Des moyens de pression à venir

Le conseil des Innus de Pessamit avait déjà envoyé des mises en demeure à Ottawa et à Québec au mois d'août. Il réclamait des mesures immédiates pour favoriser la protection des caribous forestiers.

Maintenant de retour dans sa communauté après son passage à la COP15 de Montréal, Jérôme Bacon St-Onge lance que Pessamit demeure ouverte à d’autres moyens de pression.

« Il y a même des gens qui nous parlent de blocus, mais le conseil de Pessamit analyse évidemment tout. L’heure est à l’action et non plus aux paroles. » — Une citation de Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef du conseil des Innus de Pessamit

Dans nos gens de Pessamit, il y en a qui sont plus radicaux que d’autres. Mais, on essaye de les contenir pour utiliser la diplomatie afin de sensibiliser et faire agir les gouvernements pour une meilleure protection territoriale , ajoute-t-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement du Québec n’avait pas encore répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Au Québec, la population de caribous forestiers, en déclin depuis plusieurs années, est estimée à 5 252 individus.