Le NPD s’inquiète pour les profits futurs de la Société manitobaine des alcools

La Société manitobaine des alcools et des loteries prévoit des bénéfices historiques en 2022, qui devraient dépasser le record de 597,8 millions de dollars déclaré l’an dernier. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) doute que la Société puisse répéter cette performance à l’avenir si la province ouvre davantage la vente d'alcool au marché privé, et s’inquiète des conséquences de cette mesure sur les finances publiques.

Mardi, lors d’une audience du comité législatif de la Société, le directeur général, Manny Atwal a évoqué une année qui marquera encore une fois l'histoire .

Ces bons résultats sont en partie expliqués par une gestion plus efficace de l’entreprise, d'après le directeur général. Nous générons plus de bénéfices à partir d’un revenu similaire , précise-t-il.

Manny Atwal, président et chef de la direction de la Société manitobaine des alcools et des loteries. Photo : Radio-Canada / Randall McKenzie

Le directeur général rappelle qu’une partie des bénéfices de l’entreprise de vente d’alcools et de loteries, qui revient au gouvernement provincial, contribue aux programmes d’éducations, de soins, de santé et d’infrastructures.

Une loi pour multiplier les lieux de vente

Le ministre responsable de la Société manitobaine des alcools et des loteries, Andrew Smith, était également présent lors de l'audience du comité législatif. Il a offert des précision sur la modification de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, proposée au mois de novembre.

« Les modifications […] multiplieront les choix pour les consommateurs en autorisant les titulaires d’une licence de vente de boissons alcoolisées à vendre un éventail de types d’alcools », a expliqué le ministre.

En réponse au ministre, le porte-parole du NPD en matière de finances, Mark Wasyliw, a dénoncé cette ouverture de la vente d’alcools à un plus grand nombre de commerces privés. Il croit qu'elle entraînera une baisse des revenus de la société de la Couronne.

Le porte-parole du parti d’opposition a ajouté que le projet de loi va à l’encontre de la volonté du public. Le gouvernement veut briser le fonctionnement actuel pour pouvoir récompenser des intérêts particuliers qui financent sa campagne politique.

Le directeur général de la Société nuance les répercussions qu’aurait une modification de la loi, puisqu'il ne s’attend pas à un changement majeur des revenus. Il souligne que les vendeurs d’alcools peuvent déjà vendre un large assortiment de produits.