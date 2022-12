Neige forte et vents violents prévus au nord de la Gaspésie et sur la pointe

Alors que la tempête s’essouffle sur la Matapédia, la Matanie et la baie des Chaleurs, elle n'a pas dit son dernier mot sur le versant nord et la pointe de la Gaspésie.

L’avertissement de tempête hivernale est toujours en vigueur pour ces secteurs.

Environnement Canada prévoit de la neige forte qui devrait se poursuivre jusqu’à tard mercredi soir. Bien que les températures soient près du point de congélation et que de la pluie soit possible le long du littoral, on prévoit une accumulation supplémentaire de 10 à 20.

L’alerte d’Environnement Canada mentionne également que des vents violents souffleront en rafales à près de 100 km/h tôt mercredi matin pour diminuer graduellement par la suite.

Les routes sont enneigées un peu partout sur le territoire, mais partiellement glacées sur la pointe de la Gaspésie. La visibilité est bonne partout.

Par ailleurs, les cours sont suspendus pour l’avant-midi dans les écoles du Centre de services scolaires René-Lévesque.

Au Centre de services scolaires des Chic-Chocs, les écoles Saint-Rosaire et de la Découverte sont fermées.

Les traversées de 8 h et de 11 h entre Matane, Baie-Comeau et Godbout sont annulées.