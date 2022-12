Le CNETE interpellé pour son rôle dans le dossier de l’eau à Shawinigan

Lors de la séance publique du conseil municipal mardi, André Berthiaume, chez qui se déverse les boues engendrées par l’usine de filtration, a demandé au maire de la ville si le choix du système membranaire avait été fait à la suite du rapport du CNETE .

André Berthiaume, propriétaire d'une terre agricole à Shawinigan, a trouvé des boues dans un ruisseau près de chez lui. Photo : Radio-Canada

Le CNETE a fait une analyse d’eau point à la ligne, à la demande de WPS. Donc ils ont fait une analyse comme la Polytechnique de Montréal a fait une analyse d’eau, comme plusieurs. La responsabilité, c’était de WSP, c’est lui qui avait à ramasser l’ensemble des données, et un fournisseur de filières qui s’appelle Suez devait nous fournir quelque chose qui fonctionne , a répondu Michel Angers.

M. Berthiaume a toutefois renchérit : Ok, mais vous poursuivez WSP, alors j’espère qu’ils ne poursuivront pas le CNETE . Il a également déploré le fait que le rapport du centre de recherche n’ait pas été rendu public.

Une discussion tendue

Un échange qui n’est pas passé inaperçu. La conseillère du district de la Rivière et directrice générale du CNETE , Nancy Déziel se serait ensuite adressée au citoyen pour poursuivre la conversation.

En entrevue à Toujours le matin mercredi, Mme Déziel s’est défendue, expliquant que son organisme à but non-lucratif (OBNL) a signé une entente de confidentialité qui l'empêche d’entrer dans les détails.

Sur le site internet, du CNETE ont peut toutefois voir sous l’onglet réalisations que le centre a participé à la validation de l’efficacité de la technologie sélectionnée pour la nouvelle usine de traitement de l’eau potable pour le compte de la Ville de Shawinigan.

« Je serais très à l’aise, si je n’avais pas l’entente, d’expliquer ce qui a été fait parce que ça a été fait dans les règles de l’art, dans le respect finalement, je dirais, des meilleures pratiques scientifiques. Et les résultats qu’on a donné, ce sont des résultats qui sont vraisemblables et concrets, correctes. » — Une citation de Nancy Déziel, conseillère municipale et directrice générale du CNETE

La conseillère municipale précise également que le CNETE n’est la cible d’aucune poursuite actuellement.

À savoir si le centre de recherche a habituellement son mot à dire dans la manière dont se déroulent les tests qu’il effectue, Nancy Déziel explique qu’il existe deux scénarios, sans toutefois préciser celui utilisé dans le cas de l’usine de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche.

La première option est un contrat de recherche, durant lequel les équipes du CNETE peuvent ajouter leur grain de sel, puisqu’il s’agit de trouver des solutions à une problématique. La deuxième option est celle d’un contrat d’aide technique.

Il y a des tests, par exemple, de vérification environnementale ou on va recevoir un protocole, recevoir une machine, faire fonctionner la machine selon ce que le client va nous demander et puis, ensuite, on prend des échantillons et on les envoie dans des laboratoires accrédités. [...] On envoie les échantillons et ensuite on fait un rapport et on dit ‘’voici les résultats’’. Et là il n’y a pas d’interprétation parce que c’est de l’aide technique , détaille-t-elle.

« On est un OBNL, un centre de recherche, on ne fait pas de politique. Moi j’en fais, je redonne à ma communauté, mais le centre ne fait pas de politique. » — Une citation de Nancy Déziel, conseillère municipale et directrice générale du CNETE

Mme Déziel admet être peut-être tombée dans l’émotion lors de sa conversation avec M. Berthiaume.

C’est sûr que quand je sens qu’on attaque mon intégrité ou celle de mon équipe, ça vient me piquer , a-t-elle mentionné au micro de Marie-Claude Julien.