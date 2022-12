Des enseignants manifestent à Québec

Une soixantaine d'enseignants, de professionnels et de membres du personnel de soutien du réseau scolaire ont manifesté, tôt mercredi matin, devant le bureau du premier ministre à Québec.

Ils ont fait une chaîne humaine devant l'édifice Honoré-Mercier avec, en main, des lampes de poche pour symboliser une lueur d'espoir au personnel du réseau scolaire.

Les syndiqués voulaient ainsi lancer un message au gouvernement qui doit répondre, jeudi, aux demandes syndicales déposées à la fin octobre.

Les problèmes, on les connaît. Ça fait des années qu'on les décrit, qu'on les constate. Maintenant, on veut vraiment pouvoir s'asseoir avec la partie patronale et être à la recherche de solutions concrètes à mettre en action rapidement , lance la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Josée Scalabrini.

Les demandes principales des enseignants touchent la surcharge de travail et la composition des classes.