Pendant les fêtes, « portez un masque s’il y a beaucoup de monde »

Au risque de se répéter, le médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis, le répète une fois de plus : pendant le temps des fêtes, « portez un masque s’il y a beaucoup de monde ».

Pour quelques heures, je ne pense pas que ce soit un problème , ajoute-t-il, rappelant également aux citoyens de ne pas faire acte de présence à des festivités s’ils sont malades.

Le Dr Roumeliotis conseille également aux résidents de se faire vacciner contre la grippe, car les personnes âgées, en particulier, sont plus susceptibles d'être hospitalisées si elles attrapent la grippe.

Le temps des Fêtes est synonymes de retrouvailles pour plusieurs personnes. Photo : iStock / FG Trade

Mais le médecin-hygiéniste est bien conscient que la pandémie de COVID-19 est commencée depuis bientôt trois ans, et que le temps des Fêtes a été gâché deux années de suite. Il comprend donc que les gens ont besoin de se retrouver.

Après tout, les humains sont sociaux et je pense que nous devons trouver un équilibre.

Pour cette raison, il ne déconseille pas la tenue de traditionnelles réunions familiales pour souligner Noël ou la nouvelle année. Il suggère seulement de le faire intelligemment, en gardant en tête que les hôpitaux débordent et que le personnel est à bout de souffle.

Un Noël différent à Ottawa

Normalement, la Zone d'amélioration commerciale (ZAC) de Wellington Ouest réserve un grand espace pour célébrer Noël, avec un service de traiteur et un orchestre.

Mais pas cette année.

Il y a suffisamment de membres de mon personnel et de mon conseil d’administration qui ont exprimé des réserves pour que, au moment de prendre une décision, nous nous disions qu’il valait mieux attendre l’année prochaine , a expliqué le directeur général de la Zone, Dennis Van Staalduinen.

Les niveaux de grippe et de virus respiratoire syncytial (VRS) sont très élevés et en plus d’être en hausse dans les eaux usées d'Ottawa, tandis que les tendances de la COVID-19 de la ville sont également à la hausse.

Normalement, tous les propriétaires d'entreprises du quartier qui sont membres de la ZAC devraient être invités à ce rassemblement d'environ 150 personnes.

Mais M. Van Staalduinen a soutenu qu'à la place, la ZAC trouvera d'autres moyens de célébrer avec son équipe interne .

Dennis Van Staalduinen, le directeur général de la zone d’amélioration commerciale Wellington Ouest (archives) Photo : Radio-Canada / Laura Osman/CBC

Ce type de réduction des effectifs est conforme à ce que certaines entreprises font cette année à la lumière de la triple épidémie actuelle et des changements que la pandémie a déclenchés dans les lieux de travail, a-t-il dit.

Comme de plus en plus d'entreprises ont des employés qui travaillent à domicile, on a moins l'impression que tout le monde vient au même endroit chaque année , a-t-il ajouté.

Certaines entreprises et certains lieux de travail organisent leurs fêtes de Noël habituelles, et M. Van Staalduinen suggère une communication ouverte sur les types de précautions souhaitées par ceux qui réservent des espaces.

Si vous voulez que vos serveurs soient masqués pendant un événement, assurez-vous de spécifier ce genre de choses , a conseillé l’homme d’affaires.