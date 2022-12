La présidente de Santé N.-É. jure de réduire les attentes en chirurgie d’ici 2 ans

Où est la Bible? a demandé Karen Oldfield avant de s'adresser aux membres du comité de la santé de l'Assemblée législative mardi à Halifax. Nous n'avons pas de Bible? Alors je fais une croix sur mon cœur.

Karen Oldfield a dit au comité multipartite qu'il y avait environ 22 000 personnes sur des listes d'attente chirurgicales dans la province et, selon les références nationales, seulement 12 000 Néo-Écossais devraient attendre une opération.

Elle s'est publiquement engagée à éliminer cet excès d'ici 2025.

Nous fournirons les bons soins, au bon endroit, aux Néo-Écossais aussi rapidement que possible et c'est une promesse , a-t-elle dit aux députés.

Karen Oldfield a admis que la réalisation de cette promesse nécessiterait un effort d'équipe concerté.

Nous devons trouver des moyens de faire nos 50 000 interventions chirurgicales annuelles, en plus de gruger dans cette liste d'attente , a déclaré la présidente.

Elle croit qu’il y a plusieurs façons d’y arriver notamment en effectuant plus d'interventions le jour même qui ne nécessitent pas de séjour à l'hôpital, en augmentant le temps passé en salle d'opération, peut-être dans des établissements privés, et en économisant grâce à l’utilisation d’une seule référence chirurgicale à l'échelle de la province, un système qui sera disponible en mars 2023.

Faire appel au privé

Le Dr Philip Cyr, PDG de Scotia Surgery, qui a également été convoqué devant le comité a dit que sa clinique privée adjacente à l'hôpital général de Dartmouth était disposée à assumer davantage de travail pour la province.

Si la demande est là, la capacité est là pour convertir une partie de l'espace de l'étage chirurgical en une troisième [salle d'opération] , a-t-il dit.

Le PDG de Scotia Surgery, le Dr Philip Cyr, a déclaré qu'il avait offert il y a trois mois d'accepter plus de travail de Santé Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Il a ensuite ajouté avoir fait cette présentation au gouvernement il y a trois mois, sans avoir reçu aucune réponse.

Le Dr Philip Cyr a dit qu'il aurait besoin d'un engagement de la part de Santé Nouvelle-Écosse ou de l’hôpital IWK qu'ils veulent plus de sa clinique avant de créer une nouvelle salle d'opération.

Karen Oldfield a déclaré que c'était une possibilité.

Opposition sceptique

Mais les politiciens de l'opposition étaient sceptiques quant à la promesse d'Oldfield de réduire la liste d'attente au cours des trois prochaines années et demie, en partie parce que l'objectif correspond à la prochaine date des élections provinciales, fixée à juillet 2025.

La chef du NPD , Claudia Chender, a qualifié cette coïncidence de pratique .

Elle a également déclaré que le plan de Karen Oldfield repose sur l'espoir que le nombre de personnes en attente d'une intervention chirurgicale n'augmente pas.

Ça ne prend pas en compte les très nombreuses personnes qui attendent juste une consultation , a déclaré Claudia Chender.

Claudia Chender, cheffe du NPD de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

« J'espère que ces repères seront dépassés parce que les Néo-Écossais le méritent, en particulier de la part d'un gouvernement qui a promis de réparer les soins de santé.

Le député libéral Brendan Maguire a souligné le fait que le gouvernement progressiste-conservateur avait déjà promis d'atteindre les seuils de liste d'attente au début de l'année prochaine.

Ils disent maintenant qu'ils vont atteindre ces repères avant les prochaines élections provinciales , a déclaré le député. Et je peux vous garantir que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire qu'il y a des complications que cette chose était beaucoup plus compliquée et qu’ils ont dû nettoyer un plus gros gâchis que prévu.