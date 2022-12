Fusion des casernes de pompiers : la Ville du Grand Sudbury consultera le public

Le document a soulevé les passions au conseil municipal du Grand Sudbury.

La fusion proposée par la firme britannique Operational Research in Health (ORH) déplaît à certains élus.

Dans un échange tendu, le conseiller municipal Michael Vagnini a reproché à la firme de ne pas avoir inclus dans le rapport les qualifications professionnelles des personnes qui l’ont élaboré, de ne pas avoir fourni de cadre financier et de n’avoir jamais envoyé de représentant à Sudbury pour se rendre compte de la configuration de l’endroit .

Michael Vagnini est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le conseiller Mark Signoretti a abondé dans le même sens.

Oui, les données peuvent être fournies au consultant, mais s’il ne vient pas à Sudbury, [...] qu'il touche et observe les choses en action, c’est un élément raté qui aurait dû faire partie de l’analyse , a déclaré l’élu.

À ce moment-là, nous n’étions pas capables d’entrer au pays en raison des restrictions liées à la COVID-19 , a répondu un représentant de la firme ORH qui a participé à la réunion du conseil municipal virtuellement.

Gerry Montpellier est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le conseiller municipal Gerry Montpellier a déploré, quant à lui, qu’ aucune consultation n’ait été menée dans la préparation d’un rapport dont les recommandations pourraient toucher des milliers de résidents et de contribuables .

« Avec ce rapport, je soupçonne que Sudbury, une fois de plus, fera les manchettes dans tout le pays. » — Une citation de Gerry Montpellier, conseiller municipal du Grand Sudbury

En réponse à une question de M. Signoretti, le directeur des services d’incendies et d’ambulanciers à la Ville du Grand Sudbury Joseph Nicholls a confirmé que ni les pompiers à temps plein ni les pompiers volontaires n’avaient été consultés dans cet exercice.

C’est la Ville qui détient ces données, et non pas les associations de pompiers. Ces données ont été fournies aux consultants pour leur permettre d’élaborer leur rapport , a répondu M. Nicholls.

Irresponsable , dénonce une conseillère municipale

Dans son rapport, ORH recommande la fusion de 11 des 24 casernes de pompiers de Sudbury, dont celles de Vermillion Lake, Beaver Lake, Skead, Falconbridge, Val Caron, Hanmer et Copper Cliff.

Le document indique que la distribution actuelle des casernes n’est pas équilibrée et que plusieurs d’entre elles n’ont pas suffisamment de personnel pour fonctionner adéquatement.

Le chef adjoint du services des incendies Jesse Oshell a d'ailleurs affirmé que dans bien des cas d'incendies, plus d'une caserne est appelée à répondre pour assurer un nombre suffisant de pompiers.

Jesse Oshell est le chef adjoint du services des incendies de la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

À la réunion de mardi soir, la conseillère municipale Natalie Labbée, qui représente trois des communautés qui perdraient leurs casernes en cas de fusion, a souligné que les habitants des zones périphériques du Grand Sudbury se sentent déjà comme des citoyens de seconde classe depuis la fusion municipale de 2001.

Le rapport d’ ORH mentionne que la fusion n’aurait pas d’impacts en matière de personnel et qu’ aucun poste ne serait éliminé .

Mais il est simplement irresponsable que quelqu’un inclut dans un rapport qu’il n’y aura pas de changements dans le nombre de pompiers sans consulter nos bénévoles pour voir si cela est vrai ou pas , a déclaré la nouvelle élue.

Natalie Labbée est conseillère municipale à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Certains pompiers volontaires lui ont récemment expliqué que malgré leur dévouement , il ne serait pas pratique pour eux de devoir se rendre à une caserne de pompiers éloignée si jamais la plus proche de chez eux était supprimée.

On va certainement perdre certains de ses bénévoles , a souligné Mme Labbée, qui a déposé une proposition visant à exiger une consultation du public avant une décision du conseil municipal sur la question.

« C’est une responsabilité qu’on a envers les quartiers qui seraient touchés de prendre le temps de consulter le public, qu’il y ait des personnes spécifiques à la table, qu’elles soient là. Comme conseillère, je ne devrais pas être mise dans une situation où je dois répondre à des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Et ce rapport a des réponses assez ambiguës sur les conséquences que pourrait avoir la fusion sur les gens. » — Une citation de Natalie Labbée, conseillère municipale du Grand Sudbury

Elle veut que l’impact de la fusion des casernes sur les primes d’assurance habitation soit aussi clarifié.

Des soutiens à la fusion

Le rapport d’ ORH indique que la fermeture de certaines casernes permettrait à la Ville du Grand Sudbury de réaliser des économies, puisqu’elle n’aurait pas à investir pour renouveler des infrastructures vieillissantes.

Le dernier plan de réorganisation des services d’incendie présenté au conseil municipal en 2017 avait provoqué un tollé dans la communauté.

Ce plan, qui a finalement été abandonné, prévoyait de fermer 10 casernes et d'embaucher davantage de pompiers professionnels, au détriment des pompiers volontaires.

La conseillère municipale Deb McIntosh. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Pour la conseillère municipale Deb McIntosh, il est temps d’arrêter de parler et de commencer à agir dans le dossier des casernes.

Consulter les pompiers équivaudrait à son avis à consulter des employés .

Je ne pense pas qu’on consulte normalement nos employés au sujet d’une politique qu’on va mettre en œuvre pour toute la ville. Il n’y aura pas d’impact sur les temps de réponse, [le rapport] le spécifie. Plus on attend, plus ça va coûter cher de remplacer ou réparer ces casernes , a-t-elle affirmé.

René Lapierre est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le conseiller municipal René Lapierre, ambulancier de profession, estime également que la fusion s’impose.

J’ai travaillé dans ces casernes et elles ne répondent plus aux normes , a-t-il noté.

M. Lapierre et Mme McIntosh ont toutefois été supplantés par leurs onze collègues élus, dont le maire Paul Lefebvre, qui ont tous voté en faveur de la proposition de Natalie Labbée.

Les conseillers municipaux ont d’ailleurs appris mardi soir que le rapport d’ ORH , dont ils ont pris connaissance il y a deux semaines à peine, avait été remis par la firme au directeur des services d’incendie Joseph Nicholls en février de cette année.

Il a été décidé [à l’époque] de retenir le rapport étant donné que nous étions en négociation, et ce rapport n’aurait pas été propice à ce processus , a expliqué M. Nicholls.

Les fonctionnaires municipaux devront donc élaborer un plan de consultation et le présenter aux élus le 24 janvier.