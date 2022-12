Sherbrooke et Nature Cantons-de-l’Est achèteront la ferme Rogeau pour 2,2 M$

La Ville de Sherbrooke et Nature Cantons-de-l’Est s’entendent pour faire l’acquisition de la ferme Rogeau, un lieu à haute valeur patrimoniale adjacent au parc du Bois-Beckett, pour une valeur totale de 2,2 millions $. La Ville et le propriétaire des lieux, Hubert Rogeau, étaient en pourparlers depuis plus d’une décennie.

La Ville achètera une superficie de 64 000 mètres carrés, incluant la résidence principale et les bâtiments secondaires, pour 1,7 million $. Elle fera par ailleurs don de 11 œuvres d’art extérieures d’une valeur de 129 000 $.

De son côté, Nature Cantons-de-l’Est est prête à débourser 500 000 $ pour le boisé et la prairie de 13,9 hectares ainsi que le terrain riverain de près de 5 hectares d’une valeur de un million de dollars. Le propriétaire, Hubert Rogeau, vendra donc le terrain à la moitié de sa valeur de vente en accordant un don écologique de 500 000 $ dans la transaction.

Comme l’explique Stéphane Tanguay, directeur de Nature Cantons-de-l'Est, l’organisme est intéressé par le volet nature de la propriété. Nature Cantons-de-l'Est pourra par ailleurs compter sur une subvention de Nature Action-Québec qui pourra leur verser jusqu’à 645 000 $. Le fait d’avoir subdivisé nous permet d’avoir accès à la subvention. Nous n’aurions pas eu l’argent pour acheter les bâtiments. La Ville intervient de ce côté-là , souligne-t-il.

« On va acquérir un grand boisé. On soupçonne même une forêt ancienne qu’on pourrait même faire reconnaître. [...] La propriété sera protégée. » — Une citation de Stéphane Tanguay, directeur de Nature Cantons-de-l'Est

Des démarches très bien lancées

Pour Yves Tremblay, directeur de la planification et de la gestion du territoire, les démarches sont très bien lancées et elles entament un dernier sprint . On vient finalement boucler la boucle. [...] La transaction devra passer devant notaire fin janvier , fait savoir Yves Tremblay lors d’une présentation en comité plénier public, mardi.

Construite aux alentours de 1834, la ferme Rogeau est l’une des plus vieilles de la région, voire la plus ancienne de Sherbrooke , a pour sa part fait savoir André Corriveau, chef de la division de la gestion du territoire à la Ville de Sherbrooke.

« 1,7 million $ pour un domaine presqu’en plein centre-ville de 25 hectares pour l’une des plus vieilles maisons de Sherbrooke qui a appartenu à un personnage historique incontournable et qui a une importante valeur écologique, pour vrai, c’est le deal du siècle pour la Ville de Sherbrooke. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Les premières discussions entre la Ville et le propriétaire des lieux, Hubert Rogeau, datent d’une dizaine d’années. Évelyne Beaudin demande par ailleurs aux citoyens de respecter pour le moment les limites de la propriété et la quiétude du propriétaire actuel, qui habite toujours sur les lieux, malgré la signature d’une entente pour la vente. On demande aux citoyens d’être patients. À la Ville, on est en train de voir l’étape suivante, après l’acquisition. Ça sera d’élaborer un projet qui soit à la hauteur de la valeur à la fois naturelle et matrimoniale de ce site.

Une valeur écologique intéressante

La propriété est d’une superficie de 25 hectares et est adjacente au parc du Bois-Beckett avec une façade d’environ 1200 mètres linéaires le long de la rivière Saint-François. Sa valeur écologique est aussi intéressante avec ses trois ruisseaux, ses milieux humides, ses arbres de grandes tailles et une diversité d’habitat intéressante pour la faune , poursuit André Corriveau.

D’ailleurs, la présidente du regroupement du Bois-Beckett, Josée Robillard, se félicite de cet achat par la Ville et Nature Cantons-de-l’Est. Ça va agrandir le parc du Bois-Beckett et ça fera un accès de plus au Bois-Beckett , indique-t-elle.