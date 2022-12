Le conseil municipal interpellé sur l’itinérance au centre-ville

Des citoyens vivant dans une situation de pauvreté et d'itinérance sont venus interpeller le conseil municipal sur l’itinérance grandissante au centre-ville. Les habitués de la rue des Forges ont remarqué que de plus en plus de gens, munis de sacs de couchage, dorment en bordure d’édifices.

Jimmy Gosselin qui demande l’aumône tous les jours aux passants a littéralement lancé un cri du cœur. Ça n’a plus aucun sens parce qu’au mois de janvier, on va en retrouver mort sur le trottoir.

Danny Lachance se questionne à savoir pourquoi il y a peu de place pour accueillir les itinérants, il demande : est-ce que c’est normal, la plus belle place qu’on a [la salle] J.-Antonio-Thompson, qu’il y a plein de monde. C’est rendu que ça consomme devant l’hôtel de ville, pis vous voyez rien?

Le maire Jean Lamarche était visiblement touché par la situation et a bien pris le soin de choisir ses mots. Il avoue qu’en tant que maire, cette situation le rend mal à l’aise. Pour moi ça correspond à la dignité des gens, ce n’est pas normal qu’il y ait des gens qui dorment dans la rue.

Les personnes ont voulu dénoncer les propriétaires abusifs, le manque de logements salubres, abordables et demander des actions concrètes et plus d’argent.

Le conseiller Dany Carpentier explique qu’ il n’y aura pas de réponse simple, parce que l'itinérance, c’est complexe. Depuis plusieurs années on a fait un bon bout de chemin. Ceux qui ont le pouvoir de décider et de changer les choses, ils sont là. Sache qu’il y a du monde qui sont au courant. Il ajoute qu’il vit dans le quartier Saint-Philippe et est lui aussi préoccupé par la situation.

Une solution durable

Les membres du conseil ont pris soin de bien écouter les plaidoyers et plusieurs ont fait valoir que la situation les préoccupe sérieusement et que diverses actions sont envisagées.

La situation n’est pas unique à Trois-Rivières, l’itinérance est un problème vécu dans les autres villes de la province. Le maire a mentionné que la situation avait été abordée lors d’une rencontre des Villes du Québec. On a décidé de prendre ça en main et essayer de voir comment on peut avoir de vraies solutions. J’ai soumis une proposition pour participer à un comité sur l’itinérance avec entre autres Bruno Marchand qui va le présider. Puis j’ai des idées à amener sur ce que j’ai vécu à l’époque où j’étais à Point de rue. Ce que j’ai vu aussi de différentes approches... il y a des affaires bien intéressantes.

Il fait valoir que la solution devra provenir de tous les paliers de gouvernement.