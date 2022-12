À Calgary, une hôte Airbnb vit une expérience cauchemardesque avec deux invités

Samantha Morahan lance un appel à la vigilance auprès des hôtes qui utilisent la plateforme après que sa vie ait été menacée et qu'une partie de sa maison ait été saccagée par des invités qui ont réservé l’appartement situé au sous-sol de sa maison.

L’homme et la femme qui ont fait la location sont arrivés alors que le mari de la Calgarienne était absent. Aussitôt le couple arrivé, Samantha Morahan dit avoir senti quelque chose d’étrange. Cependant, elle s’est rassurée en se rappelant que le compte Airbnb des invités était vérifié.

« Le processus [de vérification] est un processus dans lequel j'avais confiance et auquel je croyais vraiment. » — Une citation de Samantha Morahan, hôte sur Airbnb

Elle se trouvait à l'étage supérieur lorsqu'elle a senti une odeur de cigarette provenant du sous-sol. Samantha Morahan dit que le couple a cependant nié avoir fumé dans le logement.

N’étant pas convaincue, elle a décidé de contacter Airbnb pour obtenir du soutien. La plateforme lui a proposé trois options : demander aux invités de partir, les laisser passer la nuit ou appeler les autorités pour qu'elles interviennent. Je leur expliquais que je ne me sentais vraiment pas en sécurité chez moi.

Passé minuit, elle a entendu les deux occupants se battre et devenir de plus en plus agressifs. L'homme n'arrêtait pas d'entrer et de sortir par la porte d'entrée partagée avec le reste de la maison.

C’est alors que Samantha Morahan a appelé la police, mais, alors qu'elle attendait leur arrivée, une dispute a commencé à s'intensifier. Selon la Calgarienne, la femme serait alors montée à l'étage où cette dernière se serait mise à lui hurler dessus, avant de menacer de la tuer et finalement partir en trombe.

Lorsque Samantha Morahan a reçu une demande de réservation d'une nuit pour son Airbnb, elle n'a jamais imaginé que le séjour tournerait au cauchemar. Photo : Samantha Morahan

L’hôte dit s’être barricadée dans une pièce avant d'appeler la police à nouveau. J'étais terrorisée. À son arrivée, la police aurait vu l'homme monter à l'étage avec du sang sur le visage.

Évaluer les dommages et les répercussions

Une fois l’homme parti, Samantha Morahan est descendue au sous-sol pour inspecter les lieux. Elle dit avoir trouvé des cigarettes, des meubles endommagés et du sang sur les murs, des couvertures et des gants de toilette.

« C'était vraiment étrange de se trouver dans sa propre maison et de ne pas se sentir en sécurité comme ça. » — Une citation de Samantha Moharan, hôte sur Airbnb

Samantha Morahan et son mari ont depuis supprimé leur compte Airbnb, mais ils précisent tout de même qu’ils vont honorer les réservations existantes pour les personnes qu'ils ont approuvées et avec lesquelles ils ont eu des conversations.

C'est une occasion merveilleuse, mais c'est aussi une occasion très vulnérable d'inviter des gens chez vous , souligne Samantha Morahan.

Quelles sont les solutions?

Le directeur international des communications de confiance chez Airbnb, Ben Breit, dit que de telles situations sont extrêmement rares, mais que des mesures ont été mises en place pour les cas où cela se produit. Il y a notamment une ligne de sécurité accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tous les hôtes avec des réservations actives, qui les met en contact avec une équipe formée à la désescalade de situations dangereuses.

Ben Breit ajoute qu'il existe également un programme AirCover qui offre une protection de 3 millions de dollars pour les dommages matériels.

Dans un communiqué de presse, la police de Calgary a déclaré avoir été appelée à la résidence située au nord-ouest de la ville pour des signalements de dérangement le 4 décembre vers 2 h 20.

À leur arrivée, ils ont localisé un homme avec des blessures qui semblaient mineures. L'homme aurait confirmé que l'autre invitée était partie avant d’accepter à son tour de quitter la propriété.

La police l'a escorté jusqu'à la maison d'un ami. Après avoir parlé avec toutes les personnes concernées, aucune accusation ne sera portée en rapport avec cet incident , peut-on lire dans la déclaration.

Les personnes qui avaient réservé le logement n'ont pas pu être jointes par CBC/Radio-Canada.

Avec les informations de Karina Zapata