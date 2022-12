Accusations de viol collectif : des réactions fortes dans le hockey régional

Le président des Saguenéens de Chicoutimi, Richard Létourneau, s’est dit déçu qu'une autre histoire du genre survienne, à la suite des allégations touchant des anciens joueurs d'Équipe Canada junior l'été dernier.

Dans le nouveau cas rapporté mardi matin par Radio-Canada, deux jeunes d'âge mineur à l'époque des faits ont déjà plaidé coupables l'an dernier, alors que des accusations ont été déposées contre Noah Corson, qui était majeur. Alors qu'ils se trouvaient avec la victime de 15 ans, des initiatives sexuelles ont été entreprises et ont progressé jusqu’à une activité sexuelle de groupe à laquelle elle n’a pas consenti.

C’est désolant. On aurait aimé que ce genre de choses-là n’arrivent pas [...] avec tout ce que l’on sait qui est arrivé avec Hockey Canada et tout ça. Mais une fois que ça est dit, ce qu’il faut maintenant, c’est regarder avec notre organisation le futur , a d'abord commenté Richard Létourneau.

Le président du conseil d'administration des Saguenéens, Richard Létourneau Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Il rappelle que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a mis en place des formations sur le consentement et sur les violences sexuelles récemment pour faire de la prévention auprès des joueurs. Il s’agit d’ateliers en ligne donnés par la conférencière, réalisatrice, documentariste, auteure et politologue Léa Clermont-Dion.

Le président des Saguenéens estime que des prises de conscience se font tranquillement, mais qu'il reste encore du travail à faire.

Ce n’est pas que c’est le hockey, c’est parce que si on était en Europe, ce serait le soccer. C’est qu’au Québec, au Canada, le sport numéro un c’est le hockey et naturellement, bien, plus tu montes dans la hiérarchie, plus les gens te regardent. La popularité fait qu’effectivement c’est plus facile pour eux autres de jaser avec des filles, puis naturellement, bien avec tous les dangers qui peuvent être apparents. C’est là qu’il faut véritablement que les jeunes se prennent en main et se disent qu’ils n’ont pas tous les droits par rapport à ça. C’est ça qui est important , a-t-il estimé.

Pascal Bouchard outré

De son côté, Pascal Bouchard, coordonnateur aux opérations Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, était extrêmement déçu.

On trouve ça dégueulasse, ce n’est pas quelque chose qui est souhaitable. Ce n’est vraiment pas bon pour notre sport et ce n’est pas ça qu’on veut véhiculer. Le hockey c’est un beau sport, c’est un jeu, c’est supposé être agréable, puis il arrive des événements comme ça, c’est sûr que c’est très déplorable , a-t-il commenté.

Selon lui, les communications au sujet du comportement à l’extérieur de la glace sont constantes.

C’est sûr qu’on en parle régulièrement, même avec les réunions avec Hockey Québec, c’est sûr qu’il y a toujours des rappels de prévention, même avec les associations il y a des rappels de prévention , a-t-il enchaîné.

D'après un reportage de Mireille Chayer