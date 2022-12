Adam Sandler recevra le prix Mark-Twain de l’humour

Le comédien de 56 ans s’est d’abord fait connaître grâce à la populaire émission à sketches Saturday Night Live (SNL), avant de devenir l’une des plus grandes vedettes du cinéma populaire américain.

Il a tenu le rôle principal dans une trentaine de comédies, dont Happy Gilmore, Drôle de père ou Le chanteur de noces. Ses films ont engrangé au total plus de 4 milliards de dollars canadiens de recettes à l’échelle mondiale.

Connu pour son style d’humour juvénile et parfois vulgaire, Adam Sandler est néanmoins capable de sortir de sa zone de confort afin de livrer des interprétations sensibles et subtiles dans des films indépendants salués par la critique. À ce titre, soulignons The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, Uncut Gems, des frères Safdie, et Punch-Drunk Love, de Paul Thomas Anderson.

Adam Sandler a diverti le public pendant plus de trois décennies avec ses films, sa musique et son passage à SNL , a déclaré la présidente du Kennedy Center, Deborah F. Rutter.

Adam a créé des personnages qui nous ont fait rire, pleurer, et pleurer de rire , a-t-elle ajouté.

Le prix Mark-Twain récompense les humoristes aux États-Unis qui ont une influence sur la société, suivant la tradition de Samuel Clemens, écrivain et satiriste connu sous le nom de Mark Twain.

Bill Murray, Jay Leno, Carol Burnett, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Will Ferrell, Richard Pryor et Dave Chappelle ont déjà reçu cette distinction.