« Le véritable lieu de naissance est celui où l’on a porté pour la première fois un coup d’œil intelligent sur soi-même : mes premières patries ont été les livres. » — Une citation de Marguerite Yourcenar

Écrivaine, historienne et philosophe

L’écrivaine Marguerite Yourcenar naît le 8 juin 1903 à Bruxelles. Le nom Yourcenar est en réalité une anagramme de son nom de famille originel, de Crayencour.

Sa mère décède quelques jours après sa naissance. Elle grandit auprès d’un père anticonformiste. Michel Cleenewerck de Crayencour est un homme érudit et aventurier qui amène la jeune Marguerite à vivre une existence de voyages et de découvertes.

En 1939, alors que l’Europe entre en guerre, Marguerite Yourcenar part aux États-Unis rejoindre sa compagne, la professeure de littérature d’origine britannique Grace Frick, qui deviendra la traductrice de ses romans. En 1947, Marguerite Yourcenar devient citoyenne américaine.

En 1951 paraît Mémoires d’Hadrien qui la fait connaître dans le monde entier et la consacre grande écrivaine.

En écrivant ses mémoires, l’empereur Hadrien pose les grandes questions philosophiques de notre civilisation. Écrivaine humaniste, Marguerite Yourcenar apporte un grand souci à l’exactitude des faits historiques de l’époque qu’elle décrit.

En 1968, elle remporte le prix Fémina au premier tour et à l’unanimité pour son roman L’œuvre au noir, une première depuis la création de ce prix en 1904.

Marguerite Yourcenar discute de son roman avec la journaliste Martine DeBarsy à l’émission Aujourd’hui le 27 novembre 1968.

La journaliste Martine DeBarsy rencontre Marguerite Yourcenar à la suite de sa remise du prix Femina pour son livre « L'œuvre au noir ». L’écrivaine résume son roman parle de sa fascination pour l'alchimie et pour l'histoire.

L’œuvre au noir raconte l’histoire d’un jeune homme du 16e siècle, Zénon, en révolte contre l’éducation de son époque. Un personnage doté d’un esprit curieux qui deviendra à la fois médecin, philosophe et chimiste et s’intéressera à l’alchimie.

Pour Marguerite Yourcenar, L’œuvre au noir, c’est cette science obscure de l’alchimie qui mélange chimie et philosophie. D’un point de vue chimique, l’œuvre au noir c’est la calcination de la matière. C’est faire table rase avant de procéder à une nouvelle expérience. D’un point de vue philosophique, c’est se débarrasser des préjugés et traverser une phase subversive à la suite de laquelle on arrive à voir les choses telles qu’elles sont et non pas comme nous avons appris qu’elles sont.

Celle dont les plus grandes œuvres se déroulent au temps de l’Empire romain (Mémoires d’Hadrien) et dans celui de la Renaissance (L’œuvre au Noir) a réalisé toute sa vie un véritable travail d’historienne et d’archiviste. Elle affirme en entrevue que les problèmes de l’existence humaine demeurent les mêmes, peu importe la période historique.

« Au fond, il n’y a pas de passé, les problèmes et le drame de la condition humaine restent toujours. Le problème de base reste toujours le même. » — Une citation de Marguerite Yourcenar

Une première femme chez les immortels

Le 6 mars 1980, à l’âge de 76 ans, Marguerite Yourcenar marque elle-même l’histoire en devenant immortelle.

Reportage de Madeleine Poulin à Paris alors que Marguerite Yourcenar est élue à l’Académie française. Réaction de membres de l’Académie à l’élection de cette première femme au sein de l’institution. Le bulletin de nouvelles est animé par Bernard Derome.

Elle est en effet la première femme à faire son entrée à l’Académie française. À Paris, la journaliste Madeleine Poulin présente un reportage au Téléjournal sur cet événement.

« Sous la coupole, la proposition de sa candidature a d’abord soulevé une tempête. » — Une citation de Madeleine Poulin

Son élection n’a pas fait l’unanimité au sein de cette institution vieille de trois siècles et demi qui n’était jusqu’à lors réservé qu’aux écrivains masculins.

Être un grand écrivain pour Marguerite Yourcenar

« L’écrivain doit vivre. Quelqu’un qui décide de s’enfermer pour écrire un livre peut être sûr que ce livre sera mauvais. » — Une citation de Marguerite Yourcenar

À l’émission Propos et confidences du 13 avril 1983, Marguerite Yourcenar parle du travail de l’artiste, en particulier celui de l’écrivain.

La romancière et académicienne Marguerite Yourcenar parle de création et de la condition de l’écrivain. Réalisateur : Jean Faucher.

Dans cet entretien réalisé par Jean Faucher, la romancière aborde le paradoxe de l’écrivain.

L’écrivain doit être profondément soi-même tout en s’oubliant lui-même.

Pour Yourcenar, le devoir premier de l’écrivain est l’attention. Celui ou celle qui écrit doit porter une attention constante à lui-même et à l’univers qui l’environne . L’attention est à la base de tout. La romancière puise dans ce qu’elle appelle les psychologies orientales pour expliquer cette qualité d’attention.

L’académicienne, dont les mots ont enrichi et sublimé la littérature, mentionne également que l’écrivain doit toujours garder en tête le souci de clarté.

« Il faut être clair. L’écrivain qui ajoute des obscurités à la vie, qui Dieu merci est déjà assez obscure, en créant une obscurité de mots pour faire beau, pour faire intéressant, est tout à fait en dehors de sa vocation d’écrivain. Quand on écrit, c’est pour être compris. » — Une citation de Marguerite Yourcenar

Le combat pour la préservation de la nature

Marguerite Yourcenar trouve refuge en 1950 à l’île des Monts Déserts aux États-Unis et s’y établit avec Grace Frick. Les deux femmes nomment leur demeure Petite plaisance. Un lieu qu’il est aujourd’hui possible de visiter.

Le 27 janvier 1975, l’émission Femme d’aujourd’hui diffuse une entrevue de la journaliste Françoise Faucher avec l’écrivaine chez elle, aux Monts Déserts.

Françoise Faucher rencontre Marguerite Yourcenar à sa résidence de Mount Desert Island dans le Maine. L’écrivaine lui explique l’histoire des lieux.

Marguerite Yourcenar relate l’histoire de ce lieu qu’elle a choisi d’habiter pour être entourée d’eau et de verdure et pour pouvoir travailler dans la tranquillité.

Ayant beaucoup voyagé, la romancière et essayiste estime que plusieurs pays ont davantage souffert de la destruction industrielle et commerciale qui à son avis est presque plus grave que celle de la guerre.

« Ici, il y a ce sentiment de se trouver hors de l’histoire. Ce qui vous étonnera de ma part. À force d’étudier l’histoire, on finit par remonter au monde sans l’homme, à la nature à laquelle nous appartenons, mais que nous trahissons très souvent. » — Une citation de Marguerite Yourcenar

Très attachée à la nature et engagée dans sa défense, la romancière créée en 1982 la Fondation Marguerite Yourcenar.

L’organisme a pour but de protéger la faune et la flore sauvages en créant une réserve naturelle dans les Monts de Flandre, là où l’écrivaine a vu le jour.