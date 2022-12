Michel Potvin ramène l’idée d’installer des parcomètres à Saguenay

Cette mesure ne faisait pas partie du budget, mais le débat pourrait être lancé parmi les conseillers au retour du congé des Fêtes.

On y a pensé. On va en reparler au mois de janvier. On trouvait qu’on avait beaucoup de choses à passer dans ce budget-là. À un moment donné, il faut être sûr de gagner nos combats. Il faut que les conseillers votent pour. Moi, j’ai en souvenir un budget qui a déjà été refusé, il faut donc que je m’assure que tout le monde soit satisfait. Pour l’instant, les horodateurs, les parcomètres, appelez-les comme vous voulez, ça ne passait pas ou ça passerait serré , a expliqué Michel Potvin lors de l'émission Place publique mardi.

Rappelons que l’idée d’installer des horodateurs à Saguenay ne date pas d’hier. En 2018, alors que Josée Néron était mairesse de Saguenay, une réflexion avait été faite dans le but d'implanter des stationnements payants pour financer la construction d’un amphithéâtre au centre-ville de Chicoutimi. Le maire précédent, Jean Tremblay, avait toujours voulu éviter le retour des parcomètres.

En 2020, une étude de faisabilité pour l'implantation de stationnements tarifés sur le territoire de Saguenay avait même été commandée.