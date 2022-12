Un gouffre ralentit les activités commerciales d’un quartier torontois

Pour nous, ça a eu un impact surtout sur l'achalandage; pas pour le dîner parce que beaucoup de gens font des réservations. C’est compliqué pour stationner et pour se rendre au restaurant par le tramway , explique le propriétaire du restaurant Le Baratin, Pascal Vernhes.

Il s’inquiète davantage pour les propriétaires de bars avoisinants qui vivent du passage nocturne.

Les gens n’ont plus envie de venir se promener ici le soir. En plus, il font des travaux tard jusqu’à des fois minuit , constate-t-il.

C’est après qu’un reflux des eaux usées a été constaté dans un des bâtiments de la rue que le service de l’eau de la Ville a réalisé qu’un tuyau était endommagé.

À lire aussi : Une partie de la rue Dundas Ouest est fermée à la circulation pendant une semaine

Par communiqué, le service municipal explique qu’ au cours des travaux, un immense gouffre a été découvert sous les rails de la Commission des transports de Toronto .

Tandis que les réparations vont bon train et pourraient se terminer plus tôt, les commerçants craignent un autre gouffre : celui dans leurs finances s’ils n’arrivent pas à réaliser des ventessuffisantes pendant le temps des Fêtes.

Les commerces ici ont besoin d’aide. C’est un moment crucial de l’année. Les ventes permettent de tenir pendant les périodes creuses de janvier et février. Habituellement, la clientèle locale vient dans les commerces de proximité, mais avec un tel trou, ça donne l’impression que les commerces sont fermés , fait remarquer Anabela Taborda, la présidente de Zone d'amélioration commerciale du quartier Little Portugal.

Si la Ville avait au départ prévu la fin des travaux, incluant la pose des rails pour le tramway pour le 31 décembre, elle affirme que ces travaux pourraient aboutir dès le 18 décembre, tant que la météo le permet.

C’est une fantastique nouvelle, mais les commerces n’auront pas de personnes qui viennent les visiter d’ici là si nous ne leur venons pas en aide. Il n’y a plus de trafic, de vélo, de voiture , constate Anabela Taborda.

Selon elle, commerces entre les rue Brock et Sheridan sont les plus touchés par le travaux, mais elle note également que l'ensemble des magasins, restaurants, cafés et bars de l'aire de développement subissent les contrecoups du chantier parce que les tramways tournent vers le nord sur l'avenue Ossington.

Anabela Taborda milite pour que les passants sachent que les commerces sont ouverts et qu'ils ont besoin d'eux dans le temps des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

D’autres comme la propriétaire du magasin Beadle, Cherie Lunau Jokisch, prend la situation avec philosophie.

Il faut dire qu’elle comprend l’importance des travaux parce que son commerce et son logement sont situés dans le bâtiment qui a connu le reflux des eaux usées.

Tout le quartier était plutôt inquiet parce que c’est un temps de l’année achalandé normalement. Je n'étais pas trop inquiète parce que durant la pandémie j’avais déjà fait des ventes par Zoom parce que j’ai la chance de vivre dans le même bâtiment que la boutique , dit-elle.

La Ville précise avoir dû remplacer la tuyauterie endommagée et surtout rebouché un trou de plus de 1,20 m de profondeur sous les rails et qui menaçait de se creuser davantage. Cela a entraîné d'importants travaux de réfection de la chaussée qui ont nécessité le retrait des rails du tramway et l’alimentation électrique.

Les ouvriers dehors ont été formidables. Même quand ils devaient bloquer l'accès devant ma boutique, ils indiquaient aux gens qu’on était ouvert et qu’ils pouvaient entrer , souligne Cherie Lunau Jokisch.

Avec les informations de Anne-Marie Trickey