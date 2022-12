Collision avec un camion lourd sur la 167 à La Doré : une dame dans un état critique

Elle conduisait un véhicule utilitaire sport (VUS) de petite taille et les circonstances de l'accident ne sont toujours pas connues.

Selon les premières indications fournies par la Sûreté du Québec, elle semblait seule à bord. Son âge n'a pas été précisé.

Le conducteur du camion n’aurait pas été blessé.

C’est un appel qui est entré à 17 h 30 pour une collision sur le rang Saint-Paul [route 167] à La Doré. C’est une collision entre une automobile et un camion lourd. Il y a une dame qui a subi des blessures graves et on craint pour sa vie. Elle a été transportée au centre hospitalier. La route est complètement fermée puis un patrouilleur formé en enquête-collision a été demandé sur place , a indiqué vers 19 h 30 Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ .

Selon le site Québec511 du ministère des Transports, la fermeture de la route est d’une durée indéterminée.

Plus de détails à venir