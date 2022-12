Des ateliers de cuisine à La Baie pour contrer les effets de l’inflation

Les ateliers de cuisine de la Maison des familles à La Baie permettent à des personnes d’économiser tout en tissant des liens. Il s'agit d'une solution de plus en plus populaire en période d’inflation élevée.

La cuisine collective, située dans l’ancien presbytère de l’église Saint-Alphonse, est composée d’un petit groupe de quatre à sept personnes qui mettent en commun leur temps, leur argent et compétence afin d’élaborer des plats économiques. La facture est ensuite séparée entre les cuisinières.

La Maison des familles de La Baie est située dans l'ancien presbytère de l'église Saint-Alphonse. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On regarde les spéciaux, qu’est-ce qui va avoir la semaine prochaine, comme spéciaux [...] C’est sûr que là, si on s’enligne pour faire quelque chose avec du jambon, puis que le jambon, bien mettons qu’il est trop dispendieux, on va changer notre menu en conséquence , explique l’une des participantes, Line Renaud.

En plus de briser l’isolement chez certaines personnes, cette façon de faire permet de réaliser des économies d'échelle sur les repas, comme le précise Léonie Picard, mère à la maison de deux fillettes et enceinte d’un troisième enfant.

Les ateliers de cuisine permettent aux participants d'économiser et de tisser des liens. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

C’est un bon moyen d’économiser, là, surtout, avec une grande famille, donc, c’est ça, un bon moyen de prendre un café, de jaser, de briser l’isolement. On sait que ce n'est pas toujours évident d’être une maman à la maison , indique-t-elle.

Une initiative salvatrice à l’approche des Fêtes

Les portions cuisinées vont varier selon le coût de l’épicerie. C’est pourquoi les ateliers comprennent la préparation des mets, mais également la planification des menus.

Léonie Picard est mère à la maison et s'occupe de ses deux fillettes. La Baieriveraine attend son troisième enfant. Elle remplit des plats avec l’intervenante Joanie Bolduc, qui dirige les ateliers. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les jeunes mamans, ça paraît, là. Il y en a qui sont toutes seules avec un bébé, ça paraît. Elles s’inquiètent toujours, parce que le prix, on le sait juste à la fin, elles s’inquiètent toujours du prix que ça va leur coûter , raconte l’une des cuisinières, Édith Simard.

Bien que la facture finale soit faible, le poids de l’inflation pèse de plus en plus lourd sur les familles.

Les ateliers de cuisine permettent aux participants d'économiser et de tisser des liens. Photo : Radio-Canada

C’est Noël pour tout le monde, parce que l’inflation aujourd’hui, il y en a des moins nantis que nous autres, là [...] J’aide des gens qui sont plus démunis, je leur apporte des repas faits [...] Je partage ça avec des personnes âgées, puis elles sont bien contentes de me voir arriver , conclut Mme Simard.

D'après le reportage de Myriam Gauthier