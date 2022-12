Les vins naturels gagnent la ferveur d’une nouvelle génération d’entrepreneurs

Les vins naturels, aussi appelés vins vivants, gagnent en popularité au pays. De plus en plus d’entrepreneurs albertains misent sur cette forme de vinification plus traditionnelle, qui vise moins la quantité que la qualité.

Les vins naturels, aussi appelés natures ou vivants, sont faits à partir de raisins issus de l’agriculture biologique ou sans pesticides. Ces vins ne contiennent aucun ajout comme du sucre ou des levures chimiques et rien n’en est enlevé ou filtré.

L’usage de sulfites, des agents de conservation qui stabilisent le vin, est réduit au minimum et ils sont parfois même complètement éliminés.

C’est juste du raisin, il n’y a pas de maquillage. Il n’y a rien d’ajouté, c’est traditionnel, dit Justin Jones, qui s'est donné le défi de faire découvrir ces vins au public albertain.

Justin Jones compte lancer un nouveau restaurant ce printemps à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Danielle Bénard

Pendant l’été 2021, l'entrepreneur a ouvert un bar temporaire à Edmonton, le Darling, où il offrait des dégustations de vins naturels.

Le bar ne devait ouvrir ses portes que quelques semaines, mais il est finalement resté ouvert six mois.

On voulait faire un genre de tests, voir s’il y avait de l’intérêt et on a vu que les gens étaient curieux et pas mal intéressés.

Justin Jones se prépare à ouvrir un nouveau restaurant au printemps à Edmonton, dont la carte sera composée uniquement de vins naturels.

Une tendance qui grandit... à petite échelle

Les vins naturels ont souvent plus de dépôts que les vins réguliers. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Les vins nature ne sont pas nouveaux, mais leur popularité grandit depuis quelques années.

À Montréal ou à Vancouver, des bars consacrés aux vins naturels ont su se tailler une place, mais ils commencent seulement à se faire connaître en Alberta. À Calgary et à Edmonton, les vins nature commencent à apparaître sur les tablettes ou les restaurants, mais le consommateur doit savoir où aller les trouver.

Carl Boucher et Mira Boucher, les créateurs de la petite entreprise familiale, Carl's Wine Club. Photo : Courtoisie / Carl Boucher

Le fondateur du club de vin Carl’s wine club, Carl Boucher, estime qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions dans les magasins ou au sommelier. Même s’il constate une certaine curiosité de la part de ses clients, il croit que le marché du vin naturel est voué à rester un marché de niche.

C’est une vision très noble, très excitante, mais c’est beaucoup plus porté vers les marchés locaux. D’ailleurs, de plus en plus, les vins naturels sont très représentés dans les marchés fermiers en été, dit-il. Il y a beaucoup de vins naturels locaux, qui n’ont pas besoin d'être transportés sur de longues distances.

« Il s'agit d’exclusivités, de produits saisonniers. Donc, oui, de ce point de vue là, c'est super intéressant. Pour des tables plus nichées, c’est fantastique. » — Une citation de Carl Boucher, fondateur de Carl's wine club

Justin Jones et Gabriella Bergsten veulent faire découvrir les vins naturels aux Albertains. Photo : Radio-Canada / Danielle Bénard

Les vins naturels sont produits en petite quantité, ce qui les rend souvent plus chers. Selon Justin Jones, ses clients apprécient l’idée de consommer des produits plus exclusifs, locaux et respectueux de la terre et de l’environnement.

Je trouve que les gens apprécient que la plupart des vins soient produits en petite quantité et qu’il peut y avoir seulement quelques centaines de caisses d’un vin spécifique. Je dirais que les gens aiment goûter un vin qu'on ne trouvera peut-être pas l’année prochaine , dit Justin Jones.

Gabriella Bergsten a lancé l'entreprise Garneau Block en 2019. Photo : Radio-Canada / Danielle Bénard

C’est l’aspect environnemental qui a convaincu Gabriella Bergsten de lancer son entreprise d’importation de vins naturels à Edmonton.

Après des études en développement durable, elle a choisi de concilier sa passion pour le vin et pour l’environnement en lançant Garneau Block, une entreprise qui fournit du vin naturel à des restaurants ou à des magasins de Calgary et d’Edmonton.

« J’ai décidé que je voulais combiner mon envie d’une planète plus durable et ma passion du vin. » — Une citation de Gabriella Bergsten, propriétaire de Garneau Block

Les producteurs industriels peuvent utiliser des centaines de produits dans le vin pour le rendre plus attrayant pour les consommateurs. Photo : iStock

Elle déplore certaines des techniques utilisées par les grands producteurs de vin pour rendre leur produit plus attrayant pour les consommateurs.

Souvent, les producteurs commerciaux vont utiliser toutes sortes d’additifs dans le vin comme du sucre, des levures chimiques ou de la vessie de poisson et de la gélatine pour clarifier le vin. Ils peuvent aussi ajouter des additifs comme du colorant Mega purple, qui colore le vin pour arriver à une couleur parfaite , précise-t-elle.

Richard Harvey constate qu'il y a une curiosité pour les vins naturels. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Des vins mal définis

Le propriétaire du magasin Metrovino Fines Wines, à Calgary, Richard Harvey, reçoit de plus en plus de questions sur les vins naturels.

Il y a de plus en plus de demandes, des gens qui veulent des vins naturels. Mais ça nous pose un problème comme importateur de vins et cavistes parce que c’est une catégorie très mal définie , dit-il.

La France est un des seuls pays où il existe une certification pour le vin nature. Pour obtenir la certification Vin Méthode Nature, il faut respecter 12 critères spécifiques. Les vignerons doivent utiliser des grains issus de l’agriculture biologique, vendanger à la main et utiliser des levures naturelles. Cette certification permet l’usage de sulfites en petite quantité.

Le bon côté des sulfites

Selon Richard Harvey, les sulfites aident à stabiliser et à conserver le vin qui doit être transporté pour l’exportation.

« Il arrive qu’avec les vins naturels, parce qu’ils sont toujours en cours de fermentation, ils développent des maladies ou des arômes qu’on ne peut pas prévoir. » — Une citation de Richard Harvey, propriétaire de Metrovino Fine Wines