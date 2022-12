Ottawa et Québec discuteront du projet de tramway à Gatineau, la semaine prochaine

Le ministre fédéral de l'Infrastructure Dominic LeBlanc et son homologue provincial au Québec, Jonatan Julien, vont discuter la semaine prochaine du projet de tramway à Gatineau.

M. LeBlanc a confirmé, mardi avant d'enter en Chambre, que le dossier allait faire l'objet de discussions au cours des prochains jours entre les deux niveaux de gouvernement, sans toutefois donner de date.

Questionné sur la question, le ministre fédéral de l’Infrastructure a indiqué qu'il y avait pas de blocage dans le dossier.

Nous avons une proposition du gouvernement du Québec. Il s’agit de trouver la meilleure façon de s’assurer que nous soyons partenaire avec le gouvernement du Québec , a déclaré Dominic LeBlanc.

Le projet vise à relier l'Ouest de Gatineau au centre-ville d'Ottawa par un système de tramway sur rails.

Le temps presse dans ce dossier pour la Société de transport de l'Outaouais (STO) dont les fonds consacrés à la planification du projet sont presque épuisés.

Ottawa tarde toujours à confirmer sa part de financement pour mener à terme ce vaste projet. Québec s'est déjà engagé à assumer 60 % de la facture évaluée à environ 4 milliards de dollars.