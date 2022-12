Malartic limite à 1 % la hausse moyenne de ses taxes résidentielles

L’administration Ferron a fait le choix de geler le taux de sa taxe foncière dans son budget qui frise les 11 millions $. Par contre, les contribuables doivent composer avec un nouveau rôle d’évaluation dont la hausse moyenne se chiffre à 17 %. Pour compenser, Malartic réduit la taxe de déneigement de 250 $.

En bout de ligne, l’augmentation moyenne des taxes pour le secteur résidentiel sera de 1,06 %, soit environ 25 $. Pour chaque propriétaire, la variation du compte de taxes dépendra de sa nouvelle évaluation. Ceux dont l’évaluation aura grimpé de plus de 27 800 $ paieront plus de taxes, tandis que les autres auront droit à un compte de taxes à la baisse.

Malartic souhaite aussi stimuler son secteur commercial en réduisant la taxe foncière de 7,4 % pour les immeubles non résidentiels. Enfin, la Ville pigera 646 000 $ dans ses surplus accumulés pour boucler son budget.

Le maire de Malartic, Martin Ferron, reconnaît que sa ville a dû travailler fort pour éviter à ses citoyens les effets de l’inflation. Il explique que la construction de la mine Odyssey vient générer de nouvelles sommes qui ont permis de moins impacter le secteur résidentiel. On a la chance d’avoir cette locomotive-là , note-t-il.

« Malartic est dans un contexte favorable grâce à sa situation économique. On sait que d’autres villes devront absorber la hausse de l’inflation et en refiler une partie au contribuables. » — Une citation de Martin Ferron, maire de Malartic

Un budget prudent

M. Ferron ne cache pas que ce budget demeure prudent avec des projets totalisant 7 millions $ en 2023 dans son Plan triennal d’immobilisations.

On ne connaît pas l’avenir au niveau de l’inflation, rappelle-t-il. On aurait pu aller chercher une hausse de taxes de 4 % comme partout ailleurs en se disant qu’on allait investir dans de gros projets, mais on a plutôt fait le choix de ralentir certaines dépenses et voir comment on va se positionner dans les prochaines années. Nos projections de revenus sont positives. Avec Odyssey, on a des millions $ qui s’en viennent dans l’avenir. Soyons patients.

Malartic prévoit investir 750 000 $ en 2023 dans le cadre de son projet de nouveau développement résidentiel, notamment par le prolongement de la rue des Pins pour la construction d’immeubles multi-logements.